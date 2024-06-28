الصفحة الرياضية

ماذا قال كاساس بعد نهاية مراسيم قرعة تصفيات آسيا المونديالية؟


أكد مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقي، خيسوس كاساس ان المرحلةَ المُقبلة من التصفياتِ ستكون حاسمةً ومثيرةً، فيما بين لعبةَ كرة القدم أصبحت الاختلافاتُ فيها أقل بين الفرق.

وسحبت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، إذ وضعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت. 

وقال كاساس بعد نهايةِ مراسيم قُرعةِ التصفياتِ المؤهلة عن قارةِ آسيا إلى مونديال 2026، والتي أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطنيّ إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت، إن القرعةَ كانت متوازنةً، وإن المرحلةَ المُقبلة من التصفياتِ ستكون حاسمةً ومثيرةً، ولا يوجدُ هناك منافسٌ سهلٌ كون الجميع سيكون لديه طموحُ التأهل، وستتحلى المنتخباتُ المنافسة بروحيةِ النفس الطويل خلال المواجهاتِ العشر التي ستستمر على مدار عشرة أشهر.

وأضاف: لقد كانت القرعةُ متوازنةً، وفي جميع المجموعاتِ سيكون هناك صراعٌ كبيرٌ للحُصولِ على المركزين اللذين يمنحان الحقَّ في الذهاب إلى كأسِ العالم، علاوة على ذلك هناك 10 مبارياتٍ فقط، وأي خطأ يمكن أن يدفعَ ثمنه غاليًا.. من الآن فصاعداً علينا التركيزُ على كل مباراةٍ، وستكون كل مباراة فريدةً من نوعها، والتقليل من إرتكاب أقل عددٍ ممكنٍ من الأخطاء.

وتابع إن لعبةَ كرة القدم أصبحت الاختلافاتُ فيها أقل بين الفرق، وإذا قمنا بتحليلِ النتائج في كأس أوروبا أو كوبا أمريكا الحالية، فيمكننا أن نرى أنه لا توجد مباراةٌ سهلة.. سنناضلُ من أجل تحقيقِ حلم ملايين العراقيين، ونأملُ أن نحققه بدعمِ الجُمهورِ العاشق لمُنتخبِ بلاده. 

وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع وجود فرصة للحصول على مقعد تاسع عبر الملحق العالمي.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة مكانها في المونديال، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع (6 منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.

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