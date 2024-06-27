جدول مباريات العراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، المُقررة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعاش جمهور كرة القدم في القارة الصفراء إثارة خارج الملعب صباح يوم الخميس 27 يونيو، حيث أقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث.

تأهل 18 منتخبًا إلى الدور الحاسم والمؤهل بشكلٍ مباشر إلى مونديال الولايات المتحدة، نصفها من عرب آسيا وهم السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وفلسطين والأردن والعراق والكويت.

وتتنافس جميع المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 بنظام المجموعات، حيث أنتجت لنا القرعة 3 مجموعاتٍ بداخل كل منها 6 منتخبات، سيتأهل متصدر ووصيف كل منها إلى النهائيات مباشرةً.

نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث

أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث منتخبان عربيان في المجموعة الأولى، هما قطر والإمارات، وسيدخلان في منافسة شرسة مع منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

ويمكن أن نطلق على المجموعة الثانية لقب المجموعة العربية، فجميع المنتخبات الواقعة بها من وطننا العربي باستثناء كوريا الجنوبية، ومنتخباتنا العربية المنافسة بها هي العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت.

واكتملت نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث بالمجموعة الثالثة، وقد وقع بها الثنائي العربي السعودية والبحرين، وذلك بجانب اليابان وأستراليا والصين وإندونيسيا.

وسبق من المنتخبات العربية التسعة التي تأهلت لكأس العالم في نسخ مضت 5 منتخبات هي كل من: السعودية "6 مشاركات"، قطر والكويت والعراق والإمارات "مشاركة واحدة لكل منهم"، فيما لم يسبق لمنتخبات الأردن وفلسطين والبحرين وعُمان أن بلغت المونديال من ذي قبل.

سيكون كأس العالم 2026 أول نسخة من البطولة الأكثر شعبية بمشاركة 48 فريق، بعد أن كان يتأهل إليها 32 منتخب حتى نسخة 2022 في قطر.

نظام الدور الثالث في تصفيات آسيا المونديالية

وستُقام منافسات كل مجموعة في الدور الثالث بنظام "الدوري" من مباريات ذهاب وإياب. وسيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة "مباشرةً" إلى مونديال 2026، فيما سيتحول صاحبا المركزين الثالث والرابع للدور الرابع.

وستُقسم المنتخبات في الدور الرابع إلى مجموعتين؛ بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة؛ حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نهائيات كأس العالم، فيما يتواجه المنتخبان صاحبا المركز الثاني، عبر مباراتَي ذهاب وإياب، من أجل تحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل أيضًا للمونديال.

ويعني ذلك أن هناك 8 منتخبات آسيوية على الأقل ستشارك في مونديال 2026، فيما يمكن للعدد أن يرتفع إلى 9 من خلال الملحق العالمي.