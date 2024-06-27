اعلان نتائج قرعة الحسم المؤهلة لكأس العالم

أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن 3 مجموعات قوية؛ حيث سيتنافس 18 منتخبًا على التأهل إلى المونديال، المُقررة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتم تقسيم المنتخبات الـ18 إلى 3 مستويات، استنادًا إلى تصنيف الفيفا الصادر في شهر يونيو/ حزيران الجاري، وقد اعتمد نظام القرعة على وضع فريق من كل مستوى في كل مجموعة.

وتضمنت المجموعات الثلاث صدامات قوية بالفعل، وقد كان لافتًا وجود 5 منتخبات عربية في المجموعة الثانية (الكويت، فلسطين، عُمان، الأردن، العراق)، ما يعني ضمان تأهل منتخب عربي إلى مونديال 2026 بشكل رسمي.

نتائج قرعة الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

*المجموعة الأولى: كوريا الشمالية، قيرغيزستان، الإمارات، أوزبكستان، قطر، إيران.

*المجموعة الثانية: الكويت، فلسطين، عُمان، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية.

*المجموعة الثالثة: إندونيسيا، الصين، البحرين، السعودية، أستراليا، اليابان.

وسبق من المنتخبات العربية التسعة التي تأهلت لكأس العالم في نسخ مضت 5 منتخبات هي كل من: السعودية "6 مشاركات"، قطر والكويت والعراق والإمارات "مشاركة واحدة لكل منهم"، فيما لم يسبق لمنتخبات الأردن وفلسطين والبحرين وعُمان أن بلغت المونديال من ذي قبل.

سيكون كأس العالم 2026 أول نسخة من البطولة الأكثر شعبية بمشاركة 48 فريق، بعد أن كان يتأهل إليها 32 منتخب حتى نسخة 2022 في قطر.

نظام الدور الثالث في تصفيات آسيا المونديالية

وستُقام منافسات كل مجموعة في الدور الثالث بنظام "الدوري" من مباريات ذهاب وإياب. وسيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة "مباشرةً" إلى مونديال 2026، فيما سيتحول صاحبا المركزين الثالث والرابع للدور الرابع.

وستُقسم المنتخبات في الدور الرابع إلى مجموعتين؛ بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة؛ حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نهائيات كأس العالم، فيما يتواجه المنتخبان صاحبا المركز الثاني، عبر مباراتَي ذهاب وإياب، من أجل تحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل أيضًا للمونديال.

ويعني ذلك أن هناك 8 منتخبات آسيوية على الأقل ستشارك في مونديال 2026، فيما يمكن للعدد أن يرتفع إلى 9 من خلال الملحق العالمي.