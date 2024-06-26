أولمبياد باريس.. درجال يتسلم قائمة الأولمبي الرسمية من راضي شنيشل

تسلم رئيسُ الاتحاد العراقي عدنان درجال، اليوم الأربعاء، من المدربِ راضي شنيشل قائمةَ المنتخب الأولمبيّ الذي سيشارك في أولمبياد باريس.

الاتحاد العراقي ذكر في بيان ان درجال التقى، بمقرِّ الاتحاد، مدربَ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، وتناول اللقاء مناقشةَ تحضيرات المنتخب لأولمبياد باريس.

وأضاف البيان، ان رئيسُ الاتحاد تسلم من المدربِ راضي شنيشل قائمةَ المنتخب الأولمبيّ الذي سيشارك في الأولمبياد

وبحسب البيان، وقال رئيسُ الاتحاد: هناك تعاونٌ كبيرٌ مع اللجنةِ الأولمبية الوطنيّة في إتمام احتياجات المنتخب الأولمبيّ في المعسكر التدريبيّ والمباريات الودية، وهذا دليلٌ على الرغبةِ القوية من الاتحاد والأولمبية بتحقيقِ الأولمبي النتائجَ المرجوة منه في المنافسات.

وأضاف: أن المنتخبَ الأولمبي يتطلبُ منه بذل المزيد من الجهودِ، لأنه سيمثلُ الكرةَ العربية الآسيويّة في هذا المحفلِ الكبير، وثقتنا عاليةٌ بالملاكِ التدريبيّ بقيادة راضي شنيشل واللاعبين في تركِ بصمةٍ مؤثرةٍ في الأولمبياد.

وقدّم مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل شكره الجزيل إلى رئيسِ الاتحاد على تعاونه الكبير في السعي إلى تهيئةِ مقومات النجاح للمنتخبِ الأولمبيّ، مع العملِ على تقديمِ مبارياتٍ تليق بسمعةِ كرتنا في أولمبياد باريس، وفقا للبيان.