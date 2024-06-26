اليوم ، أربع مواجهات قوية في يورو 2024

تجري مساء اليوم الأربعاء، أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتي 14 يوليو المقبل.

وتكون مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024 هذا اليوم:

سلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Max

أوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max

التشيك X تركيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جورجيا X البرتغال – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربع منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.