خمس مواجهات في بداية الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق هذا اليوم

تبدأ اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات في بغداد والكوت واربيل.

ويستهل مباريات الجولة فريقا نادي القاسم وضيفه فريق نفط الوسط، وتقام المباراة على ملعب الكوت عند الساعة الخامسة عصرا. بالمقابل، يستضيف فريق الزوراء على ملعبه، فريق الحدود في الساعة السادسة عصراً.

كذلك تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل وضيفه فريق النجف على ملعب فرانسوا حريري، والثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي القوة الجوية.

فيما يختتم فريقا نادي الكهرباء وضيفه نادي الطلبة مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 36، في لقاء يقام على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً .