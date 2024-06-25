الصفحة الرياضية

إنطلاق بطولة غرب آسيا للشباب اليوم في السعودية


تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة غرب آسيا للشباب تحت 19 سنة 2024، والتي تشهد مشاركة عربية كبيرة بقيادة حامل لقب آخر نسختين، منتخب العراق.

وتشهد المسابقة مشاركة منتخب ألبانيا للمرة الأولى تاريخيًا بدعوة من اتحاد غرب آسيا في المسابقة التي يُطلق عليها بطولة الديار العربية.

ويعود سبب تسمية البطولة باسم بطولة الديار العربية نسبة إلى شركة الديار العربية للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والتي حصلت على حقوق الرعاية الحصرية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثالثة للشباب.

وستكون المسابقة فرصة جيدة للاستعداد لتصفيات كأس العالم للشباب، وكما هي العادة فمن المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة بالنظر إلى تقارب مستويات المنتخبات، بجانب إقامتها في الطائف وأبها وسط حضور جماهيري يتوقع أن يكون كبيرًا.

وبالنسبة للعراق، فأكد المدرب حيدر جبار أنه يستهدف إنشاء منتخب جديد ولديه طموحات كبيرة في تحقيق اللقب، في حين أن مدرب المنتخب السعودي ماركوس سواريز اعتبر أنها فرصة ممتازة لاستكشاف منتخبه للمرة الأولى قبل الدخول في المعتركات الرسمية.

سيشارك في بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة، 12 منتخبًا جميعها من المنتخبات العربية باستثناء منتخب ألبانيا القادم بدعوة من اتحاد غرب آسيا، هي: سوريا – الأردن – الإمارات – البحرين – السعودية – عُمان – البحرين – فلسطين – الكويت – اليمن – ومنتخب ألبانيا كضيف للبطولة، حيث ستقسم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل منها المتصدر إلى الدور نصف النهائي، بجانب أفضل منتخب احتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، وبدايةً من نصف النهائي، تُقام المباريات بنظام خروج المغلوب، حتى المباراة النهائية.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا للشباب تحت 19 سنة 2024:

 

وستكون مباريات بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة 2024 منقولة بصورة مجانية من خلال شبكة قنوات الرياضية السعودية، حيث يمكن متابعة البث المباشر لمباريات البطولة من خلال الحساب الرسمي ل‍اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على منصة يوتيوب.

وسيقود منتخب شباب العراق في البطولة المدرب حيدر جبار بدلاً من المدرب عماد محمد، الذي تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لمدة ستة أشهر (تنتهي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل)، بسبب عدم التزامه بالمعايير الانضباطية للاتحاد الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب شباب العراق يحمل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، حيث توج بها حين استضافها في مدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت -بالإضافة إليه- مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان.

 

كما توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.

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