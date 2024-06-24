توضيح من الاتحاد العراقي حول العقوبات المالية بحق يونس محمود ومهدي كريم

أوضح الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، محمد فرحان، حول حجب كتاب العقوبات المالية المفروضة على النائبِ الثاني يونس محمود والمُدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم، فيما أشار الى ان المعلومات عاريةٌ عن الصحة.

وقال فرحان في بيان ان "الأنباءَ التي أشارت إلى حجبِ كتاب الاتحادِ الآسيويّ بشأن العقوباتِ الماليّة المفروضة على النائبِ الثاني يونس محمود والمُدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم عاريةٌ عن الصحة، وتهدفُ إلى الإثارة".

وأضاف، إن "الكتابَ الرسميّ الصادر من الاتحادِ الآسيويّ، والوارد إلينا بتأريخ ٢١/٦/٢٠٢٤، تمّ تحويله إلى المعنيين بالأمر فور تسلمه عبر النظامِ الإلكترونيّ للاتحاد، ومن ضمنهم النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد عن طريقِ مكتبه الشخصيّ".

وأشار الى ان "الاتحادَ الآسيويّ طالبَ في كتابه الأخير بتسديدِ المبالغ المفروضة مسبقاً في موعدٍ أقصاه الثامن والعشرين من الشهرِ الحالي".