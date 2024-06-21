رونالدو يثير حماس رفاقه قبل اللقاء المرتقب مع تركيا

يُجري منتخب البرتغال تحضيراته القوية استعدادا للمواجهة المنتظرة أمام تركيا، المقرر لها يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بيورو 2024، إذ حقق رونالدو ورفاقه الانتصار أول في البطولة على حساب التشيك بنتيجة (2-1)، ويأمل برازيل أوروبا في الفوز على تركيا لحسم بطاقة التأهل الأولى من المجموعة السادسة.

ونشر كريستيانو، نجم النصر السعودي، مجموعة من الصور له رفقة زملائه أثناء التدريبات، بدت فيها حالة السعادة التي تغزو صفوف البرتغال قبل لقاء البرتغال المرتقب ضد تركيا.

وكتب الدون البرتغالي، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، "الاتحاد، التركيز والالتزام"، محفزاً زملائه قبل لقاء المنتخب التركي.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البرتغال، لكنه يتصدر بأفضلية فارق الأهداف.