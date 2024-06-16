اللاعب علي جاسم يتلقى عرضا من نادي ايطالي واخر اسباني والمدرب كاساس سيتدخل من اجل اللعب من النادي الاسباني

أصبح نجم المنتخب العراقي علي جاسم حديث الساعة في العراق بعد الأنباء عن تلقيه عرضين من الدوريين الإسباني والإيطالي؛ إذ أكد اللاعب تلقيه عرضًا من نادي كومو الإيطالي في الوقت الذي تفيد مصادر من داخل نادي الكهرباء، بأن لديه عرضًا من ريال بيتيس الإسباني.

اللاعب علي جاسم مصر على الانتقال إلى صفوف فريق كومو الإيطالي، لعدة أسباب أبرزها وجود النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس مدربًا للفريق مع وجود النجم الفرنسي السابق تيري هنري في إدارة النادي، كذلك عرض الفريق الإيطالي الذي يستمر لمدة 3 سنوات.

كما اللاعب استمع إلى عدة نصائح تشجعه على الانضمام لصفوف كومو ومن بين تلك النصائح شركة تسويق المواهب CAA BASE التي وقع معها وكان لها دور كبير في عرض الفريق الإيطالي، إذ تسعى إلى تسويقه في أوروبا وترى أن وقت الاحتراف قد حان الآن أكثر من أي وقت مضى.

لكن فريق الكهرباء ما زال مصرًا على موقفه بعدم النظر لعرض فريق كومو الإيطالي الذي يراه لا يلبي الطموح، إذ إن النادي العراقي يريد أن يستثمر مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس يوليو/ تموز المقبل على أمل أن يتألق وترتفع قيمته السوقية ويحظى بعرض أفضل للاعب وللنادي.

*كاساس يستهدف تحويل وجهة علي جاسم إلى ريال بيتيس

الى ذلك، دخل مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، على خط المفاوضات، إذ سيتحدث مع علي جاسم ليقنعه بالانتقال إلى ريال بيتيس، حيث يرى أن فرص نجاحه ستكون كبيرة هناك، خاصة أن النادي سأل كاساس عن وضع علي جاسم ونصحهم المدرب الإسباني بالتعاقد معه، بحسب winwin.

وفي وقت سابق، وجه علي جاسم لاعب المنتخب العراقي وفريق القوة الجوية المعار من نادي الكهرباء العراقي، طلبًا عاجلًا إلى إدارة ناديه، بعد تلقيه عرضًا للاحتراف في الدوري الإيطالي.

وتلقت إدارة نادي الكهرباء العراقي عرضًا رسميًّا من نادي كومو الإيطالي لضم اللاعب علي جاسم، إذ تبلغ قيمة العقد نحو 350 ألف يورو للموسم الواحد، فيما سيدفع النادي الإيطالي 200 ألف يورو ل‍نادي الكهرباء.

وأبدى علي جاسم موافقته على العرض، ولديه الرغبة بخوض التجربة الاحترافية في الدوري الإيطالي، لكن إدارة الكهرباء تتجه إلى رفض العرض لأنها تجده بأنه غير ملبٍّ للطموح، ويرى أن اللاعب يستحق مبلغًا أكبر من ذلك.

ويبلغ علي جاسم من العمر 20 عامًا ورغم صغر سنه، مثّل جميع المنتخبات العراقية، إذ لعب 3 مباريات مع منتخب الناشئين العراقي و9 مباريات مع منتخب الشباب و10 مباريات مع المنتخب الأولمبي العراقي و11 مباراة مع الفريق العراقي الأول.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة اللاعب علي جاسم لنادي القوة الجوية في شهر يوليو/ تموز المقبل، بعد موسم واحد قدم فيه مستويات كبيرة في دوري أبطال آسيا وأيضًا في دوري نجوم العراق.

وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" المختص بسوق الانتقالات والقيمة السوقية للاعبين، فإن القيمة السوقية للاعب علي جاسم تبلغ حاليًّا 450 ألف يورو.