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إدارة القوة الجوية تقرر إقالة مدرب الفريق أيوب أوديشو


قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، إقالة المدرب أيوب أوديشو من تدريب الفريق.

النادي ذكر في بيان ان الهيئة الإدارية ل‍نادي القوة الجوية الرياضي قررت، إقالة المدرب أيوب أوديشو من تدريب الفريق، مع تقديم شكرها وتقديرها الكبيرين للمدرب القدير على طوال فترة تواجده مع الفريق في الموسم الحالي.

وبحسب البيان، قررت الهيئة الإدارية، تسمية رزاق فرحان مدرباً للفريق للمباريات المقبلة في دوري نجوم العراق ومسابقة الكأس، وتمت تسمية صفوان عبّد الغني مدرباً مساعداً، مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد.

وفقد فريق القوة الجوية صدارته لمسابقة دوري نجوم العراق مؤخرًا، بعدما سيطر عليها لجولات طويلة، إذ تراجعت نتائج الفريق بشكل مفاجئ، في ظل وجود فجوة بين اللاعبين والمدرب أيوب أوديشو.

ورغم البداية المشرقة للقوة الجوية في هذا الموسم، سواء في دوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا، فإن الفريق انهار مؤخرًا، وتنازل عن الصدارة لصالح فريق الشرطة، وتراجع للوصافة برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر بعد مرور 32 جولة.

 

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