ألمانيا تهزم اسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

حقق منتخب ألمانيا فوزًا كبيرة على نظيره الاستكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، الجمعة، في افتتاح مباريات بطولة يورو 2024.

وسجل خماسية ألمانيا كل من فلوريان فيرتز (10) وجمال موسيالا (19) وكاي هافيرتز (45) ونيكلاس فولكروج (68) وإيمري تشان (90)، بينما سجل هدف اسكتلندا أنتونيو روديجر بالخطأ في مرماه (87).

وضمنت ألمانيا أول 3 نقاط في البطولة، لتتصدر مبكرا ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أيضا سويسرا والمجر.