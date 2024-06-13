قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا.. صدامات عربية قوية وهذه مجموعة العراق

أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، عن وقوع 3 منتخبات عربية (الكويت، لبنان، الإمارات) في المجموعة الثالثة، فيما سيصطدم المنتخب القطري بشقيقه الأردني، ضمن منافسات المجموعة العاشرة والأخيرة.

وسُحبت القرعة اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران) داخل مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأسفرت القرعة عن 10 مجموعات؛ بواقع 5 مجموعات تتألف من 4 منتخبات، و5 مجموعات تتألف من 5 منتخبات.

وتنص قواعد تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا على تأهل بطل كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى البطولة الآسيوية، المُقررة إقامتها في الصين.

وستُقام التصفيات بنظام "الدوري من دور واحد"، خلال الفترة بين 21 و29 سبتمبر/ أيلول القادم؛ حيث حدد الاتحاد الآسيوي فريقًا من كل مجموعة لاستضافة مباريات مجموعته.

ومن المُقرر أن تُقام نهائيات كآس آسيا تحت 20 عامًا في الصين، خلال الفترة بين 6 و23 فبراير/ شباط 2025، أي بعد 5 أشهر تقريبًا من انتهاء التصفيات.

نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا:

المجموعة الأولى: فيتنام (المضيفة)، سوريا، بنغلاديش، بوتان، غوام.

المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، الصين تايبيه (المضيفة)، كمبوديا، نيبال.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، لبنان، الإمارات، الكويت (المضيفة)، جزر شمال ماريانا.

المجموعة الرابعة: أستراليا، السعودية (المضيفة)، فلسطين، أفغانستان، ماكاو.

المجموعة الخامسة: طاجيكستان (المضيفة)، عُمان، ماليزيا، سريلانكا، كوريا الشمالية.

المجموعة السادسة: إندونيسيا (المضيفة)، اليمن، تيمور الشرقية، المالديف.

المجموعة السابعة: إيران، منغوليا، الهند، لاوس (المضيفة).

المجموعة الثامنة: العراق، تايلاند (المضيفة)، الفلبين، بروناي.

المجموعة التاسعة: اليابان، قرغيزستان (المضيفة)، ميانمار، تركمانستان.

المجموعة العاشرة: الأردن، قطر (المضيفة)، سنغافورة، هونغ كونغ.