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ميسي يحسم جدلية المشاركة مع الأرجنتين في الأولمبياد


حسم الأسطورة ليونيل ميسي موقفه من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

وكان خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، فتح الباب أمام ميسي، في حال رغب الأخير الانضمام إلى صفوفه كأحد 3 لاعبين فوق 23 عامًا.

وتنص القوانين على إمكانية تعزيز المنتخبات الأولمبية ما دون 23 عامًا بـ3 لاعبين تتجاوز أعمارهم هذا الحد.

وكانت الأرجنتين حجزت إحدى تذكرتي قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر من الـ26 من يوليو حتى الـ11 من أغسطس بعد فوزها على البرازيل 1-0. ويقع في المجموعة الثانية برفقة منتخبات العراق، وأوكرانيا، والمغرب. 

وأكد مهاجم إنتر ميامي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه قرر عدم المشاركة في الأولمبياد بعد محادثة مع مدرب منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، خافيير ماسكيرانو.

وقال ميسي: "تحدثت مع ماسكيرانو وتفهمنا الموقف، لقد كانت لحظة صعبة لأنّ هناك كوبا أمريكا الآن، وسأكون بعيدًا عن النادي لمدة شهرين إضافيين"، مضيفا، "في عمري (36 عامًا)، لست قادرًا على اللعب في كل البطولات، يجب عليّ الاختيار بعناية، وسيكون من الصعب جدًّا خوض بطولتين متتاليتين".

يشار إلى أن ميسي شارك سابقًا في دورة الألعاب الأولمبية وحقق الميدالية الذهبية مع الأرجنتين في عامي 2004 و2008.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في الـ21 من يونيو، على أن تقام المباراة النهائية في الـ14 من يوليو في ميامي، وحال وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيعود ميسي بعد ذلك إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الرابطة، التي تنطلق في الـ26 من يوليو المقبل.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، التي ستنطلق في نفس يوم بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

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