تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة فيتنام في التصفيات المزدوجة

تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفيتنامي ضمن الجولةِ السادسة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتجري المباراة بين العراق وفيتنام في تمام الساعة 9:00 من مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت العاصمة بغداد) في ملعب البصرة الدوليّ.

أدناه تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ العراقي:

جلال حسن

ريبين سولاقا

حسين علي

زيد تحسين

أحمد يحيى

أسامة رشيد

أمير العماري

لؤي العاني

علي جاسم

يوسف الأمين

مهند علي