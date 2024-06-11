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قبيل مواجهة اليوم على ملعب "جذع النخلة".. إليك تاريخ لقاءات العراق وفيتنام


يستعد المنتخب الوطني العراقي إلى مواجهة نظيره الفيتنامي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

اللقاء، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت العراق، يأتي بعد أن ضمن الأسود الرافدين تأهلهم إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، متصدرين المجموعة السادسة برصيد خمسة عشر نقطة من خمس مواجهات.

على الجانب الآخر، يبحث المنتخب الفيتنامي عن فرصة ضئيلة لمرافقة العراق إلى الدور التالي، بعد أن أحيا آماله بفوز ثمين على الفلبين بنتيجة 3-2.

فيتنام، الذي يحتل المركز الثالث بست نقاط، يحتاج للفوز على العراق وانتظار تعثر إندونيسيا أمام الفلبين ليتقدم كثاني المجموعة. تظل التوقعات متحفظة إزاء تحقيق هذا السيناريو، نظراً للفوارق الفنية بين العراق وفيتنام والصعوبات المحتملة التي قد تواجه إندونيسيا في مباراتها.

*تاريخ لقاءات العراق وفيتنام

تاريخ المواجهات بين العراق وفيتنام يُرسم بأحرف من ذهب لصالح أسود الرافدين، حيث تشهد سجلات اللقاءات المباشرة بين الفريقين تفوقاً عراقياً ملحوظاً، حيث لم يُسجل أي انتصار للمنتخب الفيتنامي حتى الآن. 

خلال تاريخ اللقاءات بينهما، لعب منتخبا العراق وفيتنام 6 مرات سابقة، 3 منها في بطولة كأس آسيا، و3 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وجميعها كانت مباريات رسمية، ولم يسبق للمنتخبين خوض أي مباريات ودية.

أول لقاءات العراق وفيتنام كان في عام 2007، وتحديداً في بطولة كأس آسيا التي حققها أسود الرافدين حينها، وكانت فيتنام إحدى محطات المنتخب العراقي للوصول إلى النهائي، وذلك عندما التقيا بالدور ربع النهائي، وفازت الأسود وقتها بهدفين نظيفين سجلهما الأسطورة العراقية يونس محمود.

ثاني اللقاءات كان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، اللقاء جرى في عام 2015، في التصفيات الثانية، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منتخب.

أما اللقاء الثالث، فكان في مرحلة الإياب وقد جرت في عام 2016، وحقق أسود الرافدين الفوز بهدف نظيف.

اللقاء الرابع كان في بطولة آسيا 2019، والتي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق العراق فوزاً في اللحظات الأخيرة من المباراة بنتيجة 3-2، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

أما اللقاء الخامس، فجرى نهاية العام الماضي 2023، في تصفيات كأس العالم 2026، وحقق أسود الرافدين الفوز بهدف نظيف في الوقت القاتل، حيث سجل مهند علي برأسية رائعة.

وفي اللقاء السادس والاخير، فاز المنتخب العراقي على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد ب‍نادي السد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا قطر 2023 الأخيرة. 

فيما يجتمع الفريقان مجدداً ضمن التصفيات المؤهلة ل‍كأس العالم 2026 ضمن مرحلة الإياب اليوم، فيما ينتظر الجمهور العراقي بشوق مشاهدة لعبة العراق الأخيرة في هذه المجموعة.

وسيحتضن ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" لقاء أسود الرافدين ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لبغداد مع توقعات بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في الملعب.

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