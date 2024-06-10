عاجل : بيني غانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية
الصفحة الرياضية

مدرب فيتنام يقر بصعوبة مواجهة العراق


أكد مدربُ منتخب فيتنام لكُرةِ القدم "كيم سانغ سينيغ"، اليوم الاثنين، أن المنتخبَ العراقيّ قوي، ومواجهته صعبة بعد تصدره المجموعة، مؤكدا ان فريقه سيلعب لكسب النقاط في المباراة.

وقال سينيغ في المؤتمر الصحفيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي التي تقام غداً الثلاثاء بملعب البصرة الدوليّ الساعة التاسعة ليلا، إن "المنتخبُ الفيتنامي مستعدٌ فنياً لخوض المباراة مع رغبةٍ للفوز لمواصلةِ الأمل على الرغم من أن المنتخبَ العراقي يلعب في أرضه وبين جمهوره، ولكن طموحنا حصد النقاط".

وأضاف مدرب فيتنام: "وصلنا منذ أيام للبصرة للتكيفِ على الجو الحار، إضافةً إلى أن المنتخب العراقيّ قوي تكتيكياً، ويمتلك مهاجماً خطيراً هو أيمن حسين، وعلينا الحذر".

من جهته، بيّن لاعبُ المنتخب الفيتنامي هوانغ فينيغ: "منتخبنا مستعدٌ بصورةٍ جيدةٍ، وسنلعب للفوز لأنه يعزز من حظوظنا بالتأهلِ إلى الدور المُقبل مع معرفتنا بقوةِ المنتخب العراقيّ، وهذا يتطلب تقديمَ أفضل ما لدينا في المباراة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرب فيتنام يقر بصعوبة مواجهة العراق
مدرب المنتخب الوطني: لا نفكر بغير الفوز على فيتنام وهذا وضع اللاعبين
طاقم التحكيم الإماراتيّ المُكلف بقيادةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتناميّ يصل الى البصرة
طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة تايلاند وسنغافورة
الاتحاد العراقي يوضح قضية امتعة المنتخب الفيتنامي: هم المسؤولون
العراق على رأس 13 منتخبا ضمنوا التأهل للدور الحاسم من التصفيات المونديالية
بعد تحقيقهم فوزا مستحقا على المنتخب الأندنوسي أسود الرافدين يتوجهون الى أرض الوطن على متن الناقل الوطني
استمرار عمل تقنية الفيديو في الدوري الانجليزي بعد التصويت عليها
بعد الفوز على إندونيسيا، كاساس يعلّق
التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق لمواجهة أندونيسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك