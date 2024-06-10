مدرب المنتخب الوطني: لا نفكر بغير الفوز على فيتنام وهذا وضع اللاعبين

صرّح مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، بأن مواجهةَ الغد ضد فيتنام لا تخلو من الأهميةِ، مشيرا الى ان جميع اللاعبين في جاهزيةٍ تامةٍ ولا توجد أي إصابات.

وأوضح كاساس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم ونهائيات كأس آسيا، والذي أقيم اليوم الاثنين في قاعةِ مناوي باشا في البصرة،إن مواجهةَ الغد ضد فيتنام لا تخلو من الأهميةِ كوننا نطمح إلى الظفر بجميع نقاط المبارياتِ التي خضناها في التصفيات، وهي بمثابة مباراة إنهاء المرحلة الأولى التي خضناها من التصفياتِ، ومنح السعادة لجمهورنا بالرغم من أن أهمية المباراة هي أكبر للمنافس لأنه يطمحُ إلى التأهل من خلالها.

وبين، اللعبُ في البصرة بين أرضنا و جماهيرنا عاملُ شغف لكل لاعبينا في رغبتهم الجاده و تفانيهم في التدريبات من أجل خوضِ المباراة ، و بكل تأكيدٍ سيكون الجمهورُ العراقيّ عاملاً مؤثراً ومهماً لنا في المرحلة المُقبلة من التصفيات، فالجماهير العراقية تحب المنتخبَ كثيرا و الفترة الأخيرة أيقظنا حماسَ الجمهور العراقيّ، خصوصاً بعد الفوز في المباريات الخمس الاولى.

وبيّن كاساس بإن جميع اللاعبين في جاهزيةٍ تامةٍ، ولا توجد أي إصابات داخل الصفوف بالرغم من ان البعض جاؤوا إلينا وهم يعانون من إصاباتٍ طفيفةٍ لكننا تعاملنا باحترازيةٍ معهم، و حرصنا على جاهزيتهم للمشاركة سواء في المواجهة الماضية ضد إندونيسيا وكذلك مواجهة الغد ضد فيتنام.

وعن الحماس الذي يعتلي كتيبته، اوضح كاساس : بكل تأكيدٍ أثناء فترة وجودي أدخل متحمساً، وكل مباراة أبحث عن الدافع و الحافز للاعبين، وحتى لي شخصياً أبحث عن الدوافع الشخصية، وأحاولُ أن أعكسها أيضاً على اللاعبين، وجميع المباريات التي نخوضها مهمة سواء كانت ودية أو رسمية أو إنها تحصيل حاصل، الأهم أننا نزرع ثقافةَ الفوز داخل المنظومة، ومهم جداً أن نكون محترفين في العمل.

وأشارالى إننا نفكر بالحاضر في إشارةٍ إلى التفكير بالفوز في المباراة من دون الاعتماد على أمورٍ ثانويةٍ أخرى كاحتلال التصنيف الثاني، لأنه أمرٌ ليس متوقفاً علينا فقط، فالسعودية ستخوض مواجهةً على أرضها وبكل تأكيد ستسعى للفوز، أما نحن فحاضرنا هو الفوز على فيتنام.