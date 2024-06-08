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الاتحاد العراقي يوضح قضية امتعة المنتخب الفيتنامي: هم المسؤولون


أوضح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، اليوم السبت، حول قضية الصورة المنتشرة لنقل امتعة منتخب فيتنام بالسيارات الحمل، مؤكداً ان الاتحاد الفيتنامي هو من يتحمل المسؤولية.

وقال الموسوي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "في تصفيات كأس العالم كل منتخب زائر هو من يتحمل كل مصاريفه ويختار الأشياء المناسبة له حسب امكانيته المالية المخصصة له"، مشيرا الى ان "العراق عندما لعب التصفيات امام اندونيسيا وفيتنام ذهب وفد من الاتحاد قبل المباريات بفترة زمنية ليختار الفندق المناسب ومعسكرات التدريب والعجلات التي تنقل اللاعبين وهو من يعطي أموال الايجار".

وأضاف، ان "الاتحاد الفيتنامي هو من أرسل وفداً ليختاروا شركات النقل والفنادق، والعراق عليه فقط تسهيل المهمة لمرورهم وايصالهم الى الشركات المتاحة والفنادق الأفضل وما حصل يتحمله الاتحاد الفيتنامي".

وتابع، ان "كل منتخبات العالم عندما تذهب لأي دولة أخرى تأخذ سيارة (حمل) لنقل الحقائب والصورة التي نشرت هي طبيعية جداً"، مشيرا الى انه "في التعامل مع المنتخبات القادمة العراق هو أفضل بلد بالعالم بالاستقبال".

وأكمل ان " لاعبي المنتخب العراقي يتأخرون قرابة الـ 3 ساعات في المطارات الدولية وكل من يأتينا يبقى ساعة واحدة فقط ونقوم بتسريع الإجراءات من الإقامة وغيرها ويأتون بطريق خاص مباشرة من المطار الى الفنادق التي تم حجزها لهم".

وأوضح ان "وفد المنتخب العراقي يدخلون لأي بلد مثل أي مسافر والفرق الاستقبال فقط والعراق يتعامل مع الزائرين من المنتخبات بوضعهم في غرف كبار الشخصيات، وتؤخذ جوازات اللاعبين للختم ويذهبون بسياراتهم الخاصة الى الفنادق مع توفير أفضل الملاعب للتدريب ودفع المبالغ الخاصة بسمات الدخول".

وانتشرت اليوم السبت، صورة أظهرت وجود سيارة من نوع "كيا حمل" لنقل أمتعة المنتخب الفيتنامي، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، منتقدين طريقة تعامل المنتخبات الوافدة للبلاد.

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