استمرار عمل تقنية الفيديو في الدوري الانجليزي بعد التصويت عليها

صوتت أندية البريميرليج، اليوم الخميس، لصالح بقاء تقنية الفيديو في الموسم المقبل، بواقع 19 صوتا مؤيدا لبقاء التقنية، مع صوت واحد فقط معارض هو وولفرهامبتون.

وكان يتطلب من أجل إلغاء تقنية الفيديو، تصويت 14 ناديًا من أصل 20 ناديًا من البريميرليج من أجل ذلك.

وأخفق وولفرهامبتون في الحصول على الدعم في الاجتماع العام السنوي اليوم الخميس.

وكان البريميرليج قد عانى من ضغط متزايد بشأن ضرورة تحسين تقنية الفيديو، والتي بدأ العمل بها منذ بداية موسم (2019- 2020). كما تم التأكيد في الاجتماع أيضًا أنه سيتم تطبيق تقنية التسلل نصف الآلي في وقت ما خلال الخريف المقبل.

وأكدت رابطة البريميرليج أن قرارات تقنية الفيديو سيتم إعلانها في الملعب كما حدث خلال مونديال السيدات 2023، على أن يشرح حكم اللقاء قرار الفار للمشجعين في أرض الملعب.