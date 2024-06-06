الصفحة الرياضية

بعد الفوز على إندونيسيا، كاساس يعلّق


صرّح مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الخميس، بأن القراءة الصحيحة قادتنا للفوز على إندونيسيا.

وأوضح كاساس خلال المؤتمرُ الصحفيّ عقب نهاية مباراة العراق وإندونيسيا (2-0) ان مباراة اليوم الصعبةِ ومختلفة بالنسبة لنا عقب نهاية الشوط الأول من خلال التغييرات التي أجريناها والتي مكنتنا من الفوز وخطف نقاط المباراة، كما أن البطاقة الحمراء ساعدتنا في فرض السيطرة على المباراة لكننا في الشوط الثاني لعبنا أفضل من المنافس بغض النظر عن النقص العدديّ للمنتخب الإندونيسي، وفي النهاية فزنا وقدّمنا مباراةً جيدة.

وتابع مدرب المنتخب، رغبتنا دائمًا أنه مع كل مباراةِ نلعب بالضغط العالي على منافسينا لكن قراءتهم للمباراة كانت جيدةً في نصفها الأول، وهذا ما صعّب المباراة علينا، وجعلنا لا نلعب بالطريقةِ التي نفضلها.

ولم يخفِ كاساس أن المرحلة المقبلة من تصفياتِ كأس العالم ستكون صعبةً ومختلفة لأنها ستضم منتخباتٍ على مستوى عالٍ، مثل اليابان وكوريا وإيران وغيرها من المنتخبات الطامحة في التأهل، وبكل تأكيد سيكون حلمنا التأهل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، وإن لم يتحقق ذلك فسنواصل العملَ في التصفيات التي تليها.

وبيّن كاساس إن المنتخب الإندونيسي هو الأوفر حظاً في قطع تذكرة التأهل الثانية إلى جانبنا، لأنه يمتلك عناصرَ جيدة، ومستواه في تصاعدٍ من مباراة إلى أخرى، ومواجهتهم المقبلة ضد الفلبين أعتقد سوف تحسم لصالحهم.

كذلك تحدث لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين قائلاً، أهنئ زملائي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبالرغم من حالة الفريق في الشوط الأول حيث لم نكن موفقين كمجموعة، لكننا في الشوط الثاني حسّنا من الضغط العالي، وكنا المبادرين حتى قبل تعرض المنافس للطرد، و تمكنا من التسجيل و السيطرة على المباراة.

وأضاف أفضل لاعب في المباراة، جماهير إندونيسيا التي حضرت المباراة كانت رائعةً، ولديهم ألتراس ولوحات فنية كانت جميلة. ولفت إلى، أنه بالرغم من الرطوبة العالية في بلدان شرق آسيا لكن علينا الاعتياد عليها، وقد تواجهك منتخباتٍ في المرحلة المُقبلة بأجواء مشابهة، وبالنسبة لأرضية الملعب فلم تكن مثاليةً لكنها نوعاً ما جيدة، و تأقلمنا عليها مع سير دقائق المباراة، وتمكنا من الفوز، و نبارك للجماهير العراقيّة حصولنا على نقاط المباراة، و نتأمل لقاءهم في البصرة للحصولِ على العلامة الكاملة في هذه المرحلة، والتطلع إلى التصفياتِ المُقبلة.

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