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التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق لمواجهة أندونيسيا


الاعلان عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطنيّ العراقي لِمواجهة منتخب أندونيسيا في تمام الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس (بتوقيت العاصمة بغداد) في المباراةِ التي تجري بينهما بالعاصمةِ جاكارتا ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ضمن المنتخب العراقي العبور إلى الجولة الثالثة من تصفيات المونديال وتأهل بالفعل إلى كأس آسيا في السعودية، حيث تأهل مبكرًا من الجولة السابقة بعد الفوز بالخمسة على الفلبين.

يحتل أسود الرافدين صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإندونيسي الوصيف، ولا يحتاج المنتخبين لأكثر من التعادل في هذه المباراة، فحينها سيضمن العراق الصدارة وتتأهل إندونيسيا رسميًا.

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