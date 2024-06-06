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مدرب إندونيسيا يستذكر "ثأر قديم" مع العراق في كأس آسيا الأخيرة.. ما هو؟


 

 

كشف مدرب منتخب إندونيسيا لكرة القدم، الكوري الجنوبي شين تاي يونغ، عن ثأر قديم يدفعه إلى الانتقام من المنتخب العراقي في مواجهة الغد ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتطلع المنتخب الإندونيسي لتحقيق الانتصار في مباراة الغد أمام نظيره العراقي عند الساعة الثانية عشر بتوقيت العاصمة بغداد والتي ستقام في ملعب غيلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا وسط توقعات بحضور أكثر من 80 ألف متفرج.

وقال تاي يونغ في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المنتخب العراقي ونظيره الإندونيسي مختلفان فيما بينهما وعلى وجه التحديد في التصنيف الدولي (فيفا)، لكن لدينا ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق الفوز يوم غد وهذا ما نريده كي نسحم التأهل إلى الجولة المقبلة من التصفيات وأيضًا لنحجز مقعدنا في كأس آسيا 2027".

وأضاف: "منتخب العراق فريق جيد ولديه لاعبون جيدون وأعتقد أن وقت الفوز عليه قد حان بعد الخسارتين أمامه في التصفيات وفي كأس آسيا، اللاعبون يريدون ذلك"، منوهًا إلى أن "اللاعبين في أوروبا لديهم فرصة للعب مع إندونيسيا وأنا أرحب بهم لأنني أبحث عن اللاعبين الذين لديهم جودة عالية".

وأكمل قائلًا: "عندما أنظر إلى نتائجنا أمام العراق، نحن هزمنا 5-1 في العراق وكانت هزيمة صعبة لأننا لم نستعد بشكل جيد والرحلة إلى البصرة صعبة جدًا، وكانت لحظة عصيبة علي في تلك اللحظة ولكن عندما خسرنا أمام العراق أيضًا في كأس آسيا الأخيرة وبنتيجة 3-1 فإننا تعرضنا للسرقة في الهدف الثاني لأنه باعتقادي كانت هناك حالة تسلل وكنا نستحق ضربة جزاء في المباراة، لذلك يجب أن نثأر لهذه المباراة".

من جانبه، قال لاعب منتخب إندونيسيا جوردي آمات في المؤتمر ذاته: "مباراة يوم غد مهمة للغاية ومثلما قال المدرب هم فريق صعب ولكن نحن نعرفهم جيدًا لكثرة المباريات وسنحاول استثمار عاملي الأرض الجمهور للفوز في المباراة".

وأضاف قائلًا: "نأمل أن نكون بكامل قوتنا لتحقيق الفوز على العراق ونريد من الجمهور ملء الملعب لأننا نحتاج إلى دعمهم الكبير، منتخب العراق لديه لاعبون جيدون ليس فقط علي جاسم بل لديهم أيضًا إبراهيم بايش والمهاجم أيمن حسين وأعتقد أن حضور هذا الثلاثي يتطلب منا أن في قمة التركيز بالمباراة".

ويحتل منتخب إندونيسيا وصافة المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 7 نقاط ويحتاج فقط إلى التعادل في مباراتي العراق والفلبين لضمان التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات وكذلك لبلوغ نهائيات كأس آسيا 2027.

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