شباب العراق يخسر ودياً أمام نظيره العماني

في لقاء ودي خسر منتخب شباب العراق، مساء الأربعاء، أمام نظيره العماني بهدف نظيف، حيث اقيمت المباراة الودية على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وكان منتخب شباب العراق تمكن، مساء الأحد الماضي، من هزيمة نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يشار الى أن المباراتين ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبطولة اتحاد غرب آسيا، والحدث الأهم المتمثل بتصفيات كأس القارة دون 20 عاما التي من المقرر انطلاقها للفترة من الـ 21 وحتى الـ 29 من أيلول من العام الحالي.