الصفحة الرياضية

المنتخب الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة اندونيسيا الخميس


كثف المنتخب الوطنيّ جرعاته التدريبيّة ، مساء اليوم الثلاثاء ، تحضيراً لمواجهةِ منتخب إندونيسيا بعد غدٍ الخميس في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جاكارتا 16:00، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد 12:00، ضمن إطارِ الجولة الخامسة للتصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية و نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا ، المكسيك ، كندا.

وحضر تدريبات اليوم ، بحسب بيان لاتحاد كرة القدم ، رئيس الاتحاد عدنان درجال و النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود والقائم بالأعمال لسفارة العراق في جاكارتا عمار الخالدي.

وشهدت التدريبات ، للمرة الاولى اكتمال صفوف كتيبة خيسوس كاساس ، بمشاركة 26 لاعبًا هم كل من : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن ، كميل سعد ، ماركو فرج ، مناف يونس ، سعد ناطق ، اكام هاشم ، زيد تحسين ، يوسف أمين، أيمن حسين ، إبراهيم بايش، مهند علي ، أحمد يحيى ، أمير العماري ، محمد الطائي ، علي جاسم ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، أحمد مكنزي ، ريبين سولاقا ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أسامة رشيد ، صفاء هادي.

وقد سبقت تدريبات اليوم محاضرتان فنيتان من قبل الجهاز الفنيّ، واحدة صباحية وثانية قبل انطلاق التدريباتِ المسائية التي سبقتها زخات مطر غزيرة شهدتها العاصمة جاكارتا.

ويعقد يوم غد الأربعاء في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جاكارتا، الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد ، المؤتمر الفنيّ الخاصّ بالمُباراة الذي ستحدد من خلاله الجوانبُ الإدارية وألوان الأطقم والأمور اللوجستيّة والطبية المتعلقة بالمباراة، والإرشادات التنسيقية الإضافية، بضمنها آلية العد التنازلي، وتحرك وفد المنتخب الوطنيّ من مقرّ إقامته إلى ملعب المباراة GBK.

ومن المؤملِ أن يعقدَ غداً في الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً 11:10 بتوقيت جاكارتا في فندق السلطان ( هيلتون سابقا) المؤتمر الصحفيّ للمدرب خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه محترف هيرنفين الهولندي حسين علي.

تجدر الإشارة إلى أن قرعةَ الدور المقبل لتصفياتِ كأس العالم ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، و سيتم خلالها تقسيمُ (18) منتخباً متأهلاً (أول وثاني) عن تسع مجموعاتٍ من التصفيات الحالية إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

وسيقود المباراة طاقمُ تحكيم أسترالي مؤلف من إيفانز شون روبرت حكم ساحة ولاكرينديس جورج حكما مساعدا أول و جولدريك أوين حكما مساعدا ثانٍيا ، وكيم دايونج من كوريا الجنوبية حكماً رابعاً؛ وسفيري إسماعيل من إيران مراقباً للحكام و عبد الغفور عبد الحميد من جزر المالديف مشرف المباراة، و أمالانثان كينيث خانا من ماليزيا مراقباً أمنياً

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