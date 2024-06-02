المنتخب الوطني يخوض أولى تدريباته في جاكارتا

خاض المنتخبُ الوطني ، أولى وحداته التدريبيّة مساء اليوم الأحد في مراكز التدريب التابعة للاتحاد الإندونيسي في مجمع GBK .

وشارك في تدريبات مساء اليوم، 23 لاعباً هم " جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، كميل سعد، مناف يونس، سعد ناطق، اكام هاشم، زيد تحسين، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي " .

ومن المؤمل أن يلتحقَ غداً الاثنين محترفا " هالمستاد السويدي أمير العماري ، وسول الكوري الجنوبي ريبين سولاقا " بينما يكتمل عقد وصول اللاعبين بعد غد الثلاثاء مع وصول محترف سترومسغودسيت النرويجي ماركو فرج