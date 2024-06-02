اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه نظيره العماني ودياً

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم الأحد، مباراة ودية أمام نظيره العماني، عند الساعة الثامنة مساء، ويحتضنها ملعب الشعب الدولي، على أن يلتقيا مجددا الأربعاء المقبل، وذلك في إطار تحضيراتهما لبطولة اتحاد غرب آسيا، والحدث الأهم المتمثل بتصفيات كأس القارة دون 20 عاما التي من المقرر انطلاقها للفترة من الـ 21 وحتى الـ 29 من أيلول من العام الحالي، بمشاركة 43 فريقا، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي إقامتها في 10 بلدان، هي الصين تايبيه وإندونيسيا والكويت وقرغيزستان ولاوس وقطر والسعودية وطاجيكستان وتايلند وفيتنام.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا إلى الاستفادة من المباراتين الوديتين فنيا وبدنيا، في طريق الإعداد للاستحقاقات المقبلة، من خلال منح الفرصة لجميع العناصر المتواجدة في القائمة، لاختبار قدرات وإمكانات اللاعبين والتعرف على المستويات الحقيقية قبل خوض اللقاءات الرسمية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الأحمر العماني إلى بغداد أمس الأول، بتشكيلة مؤلفة من ماجد بن رمضان الفارسي وغسان بن موسى المسروري والمنذر بن خليفة الرصادي والهيثم بن مسلم الشكيلي وربيع بن يوسف السنيدي ومحمد البلوشي ورشاد بن عبد الحميد الذهين وعمر الشاطري وسعيد الغنبوصي وجواد العزي ومحمد المقبالي والحارث المشايخي ويسار بن سعيد البلوشي والحسين القاسمي وأيوب البوسعيدي وعدي خليفة منوري ومهند السعدي ويوسف الشبيبي وعبد العزيز الغيلاني وفهد المخيني وشهاب المخيني وصهيب الخروصي وعبد الله المعمري وزياد الجعلاني، في حين يقود الفريق أحمد مبارك العلوي ويساعده جمال المحرمي.

وخاض المنتخب العماني خلال الأشهر القليلة الماضية 4 مباريات تجريبية، حينما أقام معسكرا تدريبيا خلال الفترة من الـ 18 ولغاية الـ 26 من آذار، والتقى حينها الكويت في مناسبتين، وانتهت المباراة الأولى بفوز أبناء السلطنة بثلاثية مقابل هدف واحد، وجدد تفوقه في الثانية بهدف نظيف، كما لعب أمام البحرين في مواجهتين يومي الـ 30 من نيسان والـ 2 من أيار، وخسر في الأولى بثنائية، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي.