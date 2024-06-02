الصفحة الرياضية

اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه نظيره العماني ودياً


يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم الأحد، مباراة ودية أمام نظيره العماني، عند الساعة الثامنة مساء، ويحتضنها ملعب الشعب الدولي، على أن يلتقيا مجددا الأربعاء المقبل، وذلك في إطار تحضيراتهما لبطولة اتحاد غرب آسيا، والحدث الأهم المتمثل بتصفيات كأس القارة دون 20 عاما التي من المقرر انطلاقها للفترة من الـ 21 وحتى الـ 29 من أيلول من العام الحالي، بمشاركة 43 فريقا، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي إقامتها في 10 بلدان، هي الصين تايبيه وإندونيسيا والكويت وقرغيزستان ولاوس وقطر والسعودية وطاجيكستان وتايلند وفيتنام.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا إلى الاستفادة من المباراتين الوديتين فنيا وبدنيا، في طريق الإعداد للاستحقاقات المقبلة، من خلال منح الفرصة لجميع العناصر المتواجدة في القائمة، لاختبار قدرات وإمكانات اللاعبين والتعرف على المستويات الحقيقية قبل خوض اللقاءات الرسمية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الأحمر العماني إلى بغداد أمس الأول، بتشكيلة مؤلفة من ماجد بن رمضان الفارسي وغسان بن موسى المسروري والمنذر بن خليفة الرصادي والهيثم بن مسلم الشكيلي وربيع بن يوسف السنيدي ومحمد البلوشي ورشاد بن عبد الحميد الذهين وعمر الشاطري وسعيد الغنبوصي وجواد العزي ومحمد المقبالي والحارث المشايخي ويسار بن سعيد البلوشي والحسين القاسمي وأيوب البوسعيدي وعدي خليفة منوري ومهند السعدي ويوسف الشبيبي وعبد العزيز الغيلاني وفهد المخيني وشهاب المخيني وصهيب الخروصي وعبد الله المعمري وزياد الجعلاني، في حين يقود الفريق أحمد مبارك العلوي ويساعده جمال المحرمي.

وخاض المنتخب العماني خلال الأشهر القليلة الماضية 4 مباريات تجريبية، حينما أقام معسكرا تدريبيا خلال الفترة من الـ 18 ولغاية الـ 26 من آذار، والتقى حينها الكويت في مناسبتين، وانتهت المباراة الأولى بفوز أبناء السلطنة بثلاثية مقابل هدف واحد، وجدد تفوقه في الثانية بهدف نظيف، كما لعب أمام البحرين في مواجهتين يومي الـ 30 من نيسان والـ 2 من أيار، وخسر في الأولى بثنائية، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه نظيره العماني ودياً
المنتخب العراقي يتوجه الى إندونيسيا لمواجهة منتخبها
ترشيح أسمين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام! من هما؟
فريق نوروز يحرز فوزا كبيرًا على القوة الجوية برباعية!
اختتام الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق اليوم.. إليك المباريات
الحبس لمدة عام للاعب الأهلي بسبب سب وتهديد زميله المغربي الجنسية!
بسبب سوء الأرضية.. إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين
ما قصة عناد كاساس في مسألة استدعاء اللاعبين لصفوف أسود الرافدين؟
مدرب المنتخب الوطني يوجه دعوة لسعد ناطق بدلا من فرانس بطرس في قائمة كاساس للمنتخب الوطني
مصدر ينفي طلب أوديشو اعفاءه من تدريب الجوية بعد خسارة الكلاسيكو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك