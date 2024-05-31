ترشيح أسمين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام! من هما؟

ضمن التوقعات للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، رشح المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، ثنائي النادي الملكي، الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور .

وذكر أنشيلوتي في مقابلة مع برنامج الشرينغيتو الإسباني يوم الجمعة، ستكون هناك منافسة شرسة (على الكرة الذهبية) بين بيلينغهام وفينيسيوس، لنرى ما سيحدث في نهائي دوري الأبطال، وكأس أوروبا 2024 وكوبا أمريكا.

وأشاد المدرب الإيطالي بالنجم الإنجليزي قائلا: بيلينغهام ناضج للغاية، ولا يبدو عليه أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما أو يبدو طفلا مثل أردا غولر. وتابع، أعتبره أخا أكثر من ابن، فهو يتسم بأكبر قدر من الجدية والاحترافية وقليل من الكبرياء.

وأستمر المدير الفني ل‍ريال مدريد في حديثه مبيناً، فينيسيوس شخص يتسم بالتركيز، لقد عانى كثيرا وسط تعرضه للإهانات والهتافات العدائية، ولكنه لم يفقد تركيزه.

وأكد لقد عملنا معه (فينيسيوس) كثيرا لتحسين أمور معينة، وتطور بالفعل على مستوى التمركز واللعب في عمق الهجوم.