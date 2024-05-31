فريق نوروز يحرز فوزا كبيرًا على القوة الجوية برباعية!

أحرز فريق نوروز اليوم الجمعة، فوزاً مثيراً على القوة الجوية، بأربعة أهداف مقابل اثنين، في دوري نجوم العراق.

حيث سجل نوروز أولاً عبر إبراهيم توميو في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يتمكن حسين جبار من معادلة النتيجة للقوة الجوية في الدقيقة 33. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول، عاد توميو لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، لكن أيمن حسين نجح في إحراز التعادل بالشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 55.

ونجح كلاوديو اوليفيرا في الدقيقة 59، بتسجيل الهدف الثالث لنوروز، ثم عاد إبراهيم توميو لتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد القوة الجوية عند 66 نقطة بالمركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نوروز إلى النقطة 48 عند المركز السابع.