الحبس لمدة عام للاعب الأهلي بسبب سب وتهديد زميله المغربي الجنسية!

أعلنت محكمة جنح مدينة نصر شرق القاهرة، اليوم الخميس، عن قرارها بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بتهمة التعدي وسب لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية.

وقضت المحكمة كذلك بحرمان اللاعب المصري من عضوية أي هيئة رياضية بعد ثبوت تعديه وسبه للاعب بيراميذر، أثناء المباراة التي جمعت بين فريقيهما العام الماضي وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

تعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز في تموز من العام الماضي، حيث اعتدى حسين الشحات لاعب الأهلي على اللاعب المغربي محمد الشيبي وقام بسبه أمام ملايين المشاهدين.

ونتيجة لذلك، تقدم اللاعب المغربي ببلاغ ضد لاعب الأهلي اتهم فيه زميله باستخدام العنف والقوة ضده والتهديد والتخويف والبلطجة وتوجيه عبارات السب والقذف والإهانة والتهديد بالإيذاء الجسدي بحق الشاكي وبحق والدته بل وصفعه على وجهه.

وتدخلت أطراف عديدة بعد الحادثة لمحاولة الصلح بين اللاعبين وعدم التصعيد لكن اللاعب المغربي أصر على استكمال حقه القانوني ومقاضاة لاعب الأهلي.