الصفحة الرياضية

ما قصة عناد كاساس في مسألة استدعاء اللاعبين لصفوف أسود الرافدين؟


صرّح الدولي السابق أركان نجيب، محذراً مما وصفه بـعناد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، في مسألة استدعاء اللاعبين لصفوف أسود الرافدين، حيث أعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وتتألف من 26 لاعبًا بينهم 10 لاعبين محترفين.

وأوضح نجيب، عدم استدعاء لاعب الزوراء لؤي العاني للمنتخب العراقي في آخر أربع سنوات رغم تألقه، أمر مستغرب ومن الجيد تم انصافه بالاستدعاء مؤخراً، صراحة الأكثر غرابة في الوقت الحالي هو غياب زميله حسن عبد الكريم (قوقية) في المنتخب، الأمر ذاته ينطبق على لاعب فريق النجف محمد قاسم وكذلك لاعب فريق ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد".

وأضاف، تألق هؤلاء اللاعبين يأتي في وقت يصر فيه كاساس على لاعبين انتهت صلاحيتهم ونالوا الكثير من الفرص ولم يستغلوها ولم يقدموا شيئًا يذكر للعراق، أعتقد أن المدرب بحاجة إلى مراجعة اختياراته والنظر بعين واحدة إلى جميع اللاعبين دون تمييز.

وناشد قائلًا: أود أن أوجه رسالة إلى إدارة المنتخب العراقي وإلى رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال، المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية هي مرحلة المنافسة الحقيقية مع كبار القارة الآسيوية على بطاقات التأهل ل‍كأس العالم ولم يتبقَ لها سوى ثلاثة أشهر، إذ ليس من المعقول أن نستمر بدعوة لاعبين بناءً على أسمائهم من دون النظر إلى مستواهم الفني والبدني واستمرارية مشاركاتهم مع أنديتهم.

وتابع، أرجو من الكابتن عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكرة، بأن يتدخلوا في أسرع وقت ممكن لحل الخلافات والعقوبات بين المدرب واللاعبين لمصلحة المنتخب العراقي، لا نريد أن ننتظر أربع سنوات أخرى من أجل التأهل إلى كأس العالم بسبب مزاجيات أو عناد المدرب أو ربما عناد إداري أو عضو في اتحاد كرة القدم، بحسب winwin. 

ومن الجدير بالذكر أن قائمة كاساس قد تألفت من اللاعبين: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد، ريبين سولاقا، أكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، أيمن حسين، مهند علي.

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