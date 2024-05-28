الصفحة الرياضية

مدرب المنتخب الوطني يوجه دعوة لسعد ناطق بدلا من فرانس بطرس في قائمة كاساس للمنتخب الوطني


وجّه مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" الدعوةَ لمدافع القوة الجوية "سعد ناطق" ليكون ضمن الخياراتِ النهائية للقائمةِ المُستدعاة لمباراتي إندونيسيا وفيتنام المقبلتين ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا وكأس العالم.

وجاءت الدعوةُ بعد تأكد غياب محترف بورت التايلندي فرانس ضياء بطرس بعد تعرضه لإصابةٍ أثناء مشاركته في آخر مباراةٍ لفريقه ضمن مبارياتِ الدوري التايلندي والذي سيكون بحاجةٍ إلى الراحةِ التامة قبل عودته مرةً أخرى للملاعب.

ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ منتخبنا الوطنيّ في مطلع الشهر المقبل نحو جاكارتا تحضيرًا لمواجهةِ منتخب إندونيسيا في السادس من الشهر نفسه قبل عودته إلى البصرة لمواجهةِ فيتنام في اختتام جولةِ التصفيات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرب المنتخب الوطني يوجه دعوة لسعد ناطق بدلا من فرانس بطرس في قائمة كاساس للمنتخب الوطني
مصدر ينفي طلب أوديشو اعفاءه من تدريب الجوية بعد خسارة الكلاسيكو
الإصابة تبعد مهند عبد الرحيم عن نادي القوة الجوية لنهاية الموسم
رسالة من إبسويتش تاون لمهاجمه العراقي علي الحمادي.. ما تطورات إصابته؟
دوري نجوم العراق، لقاءات مرتقبة في الجولة الـ 31
تخص منتظر محمد وسعد عبد الأمير.. شنيشل يوجه رسالة "غير مباشرة" لكاساس
عماد محمد يقرر استدعاء لاعبين محترفين بإنجلترا وألمانيا وكوريا.. من هم؟
رسمياً.. تغيير موعد بطولة "خليجي 26" في الكويت
لا يسامح ولا ينسى.. كاساس يتمسك بـ3 عادات في اختيار قائمة "أسود الرافدين"
اتحاد الكرة يمنع مدربي المنتخبات الوطنية من الظهور الإعلامي.. ويكشف السبب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك