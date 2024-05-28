الإصابة تبعد مهند عبد الرحيم عن نادي القوة الجوية لنهاية الموسم

أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، ان الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفريق (مهند عبد الرحيم) عن تعرضه لكسر في قدمه اليسرى ستبعده لنهاية الموسم الحالي.

وأشار بيان لاعلام النادي الى ان "اللاعب عبد الرحيم تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة في مباراة الأمس (امام الزوراء) قبل أن يغادر الملعب بعد 20 دقيقة من دخوله بديلاً".

وأكدت الفحوصات وفقاً للبيان إلى "وجود كسر في شظية العظم لقدم اللاعب اليسرى، ستبعده عن جميع مباريات الفريق المقبلة".

وكان فريق الزوراء حسم مباراة الكلاسيكو ضد القوة الجوية بالفوز (1-0) مساء أمس الاثنين على ملعب المدينة ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.

الفوز رفع رصيد الزوراء إلى النقطة 60 في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف القوة الجوية الوصيف الذي ابتعد ب 4 نقاط عن الشرطة المتصدر.