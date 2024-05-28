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رسالة من إبسويتش تاون لمهاجمه العراقي علي الحمادي.. ما تطورات إصابته؟


وجهت إدارة إبسويتش تاون الإنجليزي، رسالة إلى مهاجم الفريق الأول، العراقي علي الحمادي بعد إجراء الأخير عملية جراحية في منطقة الركبة.

وخضع علي الحمادي لعملية جراحية ناجحة، لينهي معاناته من الإصابة في العضلة المقربة بالركبة التي لازمته طيلة مباريات الموسم الماضي، سواءً مع فريقه السابق ويمبلدون أو فريقه الحالي إبسويتش تاون.

علي الحمادي يتلقى رسالة من إدارة إبسويتش

تتواصل إدارة نادي إبسويتش تاون الإنجليزي باستمرار مع المهاجم العراقي علي الحمادي، للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إجراء عملية جراحية على مستوى الركبة، حيث أبلغت اللاعب بأهميته في الفريق، وضرورة الالتزام بالخطة العلاجية التي وُضعت له من قبل الكوادر الطبية المشرفة على حالته.

وأبلغ الحمادي إدارة النادي بأنه سيبدأ مرحلة التأهيل من الإصابة يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل مع الطبيب المشرف على حالته، حيث سيبدأ الالتزام الصارم بالتدريبات الاستشفائية بداية من ذلك التوقيت، كونه يقضي الآن إجازة في اليونان رفقة شقيقه، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، ليعود بعدها إلى إنجلترا.

كما ان إدارة إبسويتش تاون سألت الحمادي عن الموعد الدقيق لتعافيه من الإصابة، ليبلغ الإدارة بأنه سيبدأ مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل الجري على أرض الملعب وملامسة الكرة، لتؤكد إدارة النادي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكي يلتحق بمعسكر الفريق في النمسا، والذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر ذاته.

 واعتذر علي الحمادي للاتحاد العراقي، وأبلغه بأنه لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب العراقي في آخر مباراتين بالتصفيات الآسيوية المزدوجة أمام إندونيسيا وفيتنام، كما اعتذر أيضًا للمدرب راضي شنيشل وأبلغه بـأنه لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية ب‍باريس، لأن لن يكون في أتم الجاهزية، في حين أن المنتخب الأولمبي العراقي سيكون بحاجة للاعبين جاهزين.

جدير بالذكر أن الحمادي انتقل إلى صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف فريق ويمبلدون بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028.

ولم يتمكن علي الحمادي من المشاركة في جميع لقاءات الفريق بسبب عدم الجاهزية التامة، إذ اشترك لدقائق محدودة خوفًا من تفاقم الإصابة، وفي ذات الوقت لم يكن بإمكانه إجراء العملية كي لا يغيب في وقت يحتاجه الفريق فيه، ليجريها بعد انتهاء الدوري مباشرة. 

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