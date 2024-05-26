دوري نجوم العراق، لقاءات مرتقبة في الجولة الـ 31

يواجه نادي الحدود اليوم الأحد متحدياً الطلبة في ملعب الساحر أحمد راضي ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين. حيث يدخل الحدود المواجهة منتشياً بانتصاره في الجولة السابقة على حساب نوروز بثنائية مقابل هدف واحد، بينما تعثر الطلبة أمام نفط البصرة بالتعادل بهدف لمثله. ويعول مدرب الفرسان عادل نعمة على الحماس والروح المعنوية للاعبيه من أجل تجديد التفوق على الأنيق، لا سيما أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الحدود بهدف نظيف، ويقدم الأخير أفضل عروضه الكروية إذ يقف حالياً بالترتيب الثامن وله 42 نقطة.

بالمقابل، يمنِّي الطلبة النفس بالعودة إلى طريق الانتصارات، مستنداً على عناصره المميزة من أمثال زيد تحسين وكرار نبيل وحسين لاوندي ومهدي كامل وحسن عاشور والغاني دينيس انتوي، بغية الارتقاء نحو مرتبة أفضل، ويتواجد الأنيق في المركز الحادي عشر برصيد (38 نقطة) ولديه 4 مباريات مؤجلة.

في ذات السياق، يطمح نوروز لتصحيح المسار حينما يستضيف نظيره نفط ميسان، معتمداً على ميزتي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث التي تؤهله لمواصلة الصراع من أجل بلوغ المربع الذهبي.

بدوره يتطلع فرسان المملكة إلى استعادة نغمة الفوز بعد 4 مباريات اكتفى فيها بنقطتين من تعادلين، مقابل خسارتين بمواجهتي الزوراء والطلبة. ويحتل ممثل محافظة السليمانية المرتبة السابعة بـ(44 نقطة)، في حين لدى نفط ميسان صاحب المركز العاشر (38 نقطة).

كذلك ضمن منافسات هذه الجولة، يلعب اليوم أيضاً أمانة بغداد أمام أربيل بتحديات متقاربة، إذ إن الأول يعاني من شبح الهبوط للدرجة الأدنى، وتمثل المباريات المتبقية طوق نجاة له للبقاء في مصاف دوري الكبار، ولذلك فإنه يسعى جاهداً لجمع أكبر عدد من النقاط لتحقيق غايته المنشودة، وعلى الجانب الآخر يرنو الفريق الشمالي لكسب نتيجة المواجهة بهدف التقدم نحو المناطق الدافئة.