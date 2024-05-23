رسمياً.. تغيير موعد بطولة "خليجي 26" في الكويت

عُقِد الاجتماعُ الثاني للمكتبِ التنفيذيّ لاتحادِ كأس الخليج العربي لعام 2024، اليوم الخميس بحُضورِ النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم "علي جبار"، عضو المكتب التنفيذيّ لاتحاد كأس الخليج.

ورأس اجتماع المكتب التنفيذيّ الشيخُ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنيّة المنضوية تحت لواءِ الاتحاد، حيث تم اعتمادُ محضر الاجتماع الأول للمكتبِ التنفيذيّ الذي عقدَ بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.

كما تمت المصادقةُ على الموعدِ الجديد لبُطولةِ خليجي (26) في الكويت للفترة من 2024/12/21 ولغاية 2025/1/3، والمصادقةُ على أن تكون دولةُ قطر الدولةَ البديلة لتَنظيمِ خليجي (26)، والاطلاع على تقريرِ زيارة اللجنة التفقديّة لخليجي (26) خلال الفترة من 4 ولغاية 5 من شهر أيلول / سبتمبر المُقبل.

وبخُصوصِ بطولةِ الأندية الخليجية، فإنه سيتم الأخذُ بتوصياتِ لجنة المسابقات، فيما تقرر إقامةُ بطولة تحت 23 عاماً في الكويت، فيما تمت الموافقةُ على استبدالِ مقترح قاعة المشاهير بإقامةِ معرضٍ لمقتنياتِ قدامى اللاعبين على هامش كأس الخليج في الكويت.

يشار الى ان منتخب العراق هو حامل لقب البطولة الإقليمية، بعدما أحرز لقب "خليجي 25" في محافظة البصرة كانون الثاني/ يناير 2023.