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لا يسامح ولا ينسى.. كاساس يتمسك بـ3 عادات في اختيار قائمة "أسود الرافدين"


تمسك الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، بثلاث عادات في اختيار قائمته النهائية، والتي ستلعب مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى كأس العام 2026 وكأس آسيا 2027.

وأعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة، وتتألف من 26 لاعبًا وهم كل من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد، ريبين سولاقا، أكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، أيمن حسين، ومهند علي.

3 عادات تمسك بها كاساس، مع الإعلان عن قائمته الجديدة:

منتخب العراق والتجريب المستمر

كعادته، قرر كاساس ضم لاعبين جدد إلى قائمة فريقه في أي مناسبة أو تجمع أو بطولة، إذ شهدت القائمة وجود 6 لاعبين لأول مرة مع "أسود الرافدين".

الحراس حسين حسن وعلي كاظم وكميل سعد واللاعبون ماركو فرج ومحمد الطائي وأحمد مكنزي، وجوه جديدة ستلعب لأول مرة مع منتخب العراق، ومن المؤمل أن يمنحهم كاساس عدة دقائق للعب في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام، على أمل الاستقرار على عدد منهم في قادم الاستحقاقات.

*كاساس لا يسامح ولا ينسى

تأكدت أيضًا إحدى عادات كاساس بإعلانه عن القائمة الأخيرة لأسود الرافدين، إذ يثبت للجميع بأنه لا يسامح ولا ينسى المواقف تجاه مجموعة من اللاعبين.

لاعب النجف محمد قاسم، يعد حاليًّا أحد أفضل اللاعبين في دوري نجوم العراق ويقدم مستويات ثابتة، لكن كاساس قرّر صرف النظر عن استدعائه بسبب موقف سابق يتعلق باعتراضه على الجلوس في دكة البدلاء أثناء مباراة بين منتخب العراق الأول والرديف في البصرة قبل مونديال 2022، الأمر ذاته ينطبق على لاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد، الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة في النرويج، لكن كاساس لم يسامحه على فعلته بترك وفد المنتخب العراقي في كأس آسيا-قطر 2023.

*لا يرضخ لشروط الشارع الرياضي

على الرغم من غضب الشارع الرياضي على عدد من اللاعبين وعدم الرضا بمستوياتهم، لكن كاساس لا يسمع لهذه الطلبات والأمنيات، وإنما يفعل ما يفكر به فقط.

قائمة منتخب العراق شهدت حضور عدد من أسماء اللاعبين الذين يمثلون المنتخب العراقي منذ سنوات طويلة، مثل بشار رسن وصفاء هادي.

كاساس عوّد الجماهير العراقية بأنه لا يرضخ للضغوط، ومع كل هجمة تشنها الجماهير على أي لاعب، تجد المدرب يتمسك بدعمه تمامًا كما حصل مع أيمن حسين في فترة ما، قبل أن يعود بقوة ليكون هداف العراق الأول، لكن وبحسب محللين، فإن عدم استدعاء اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية" لا يوجد تفسير له، لأن اللاعب يعيش أفضل أيامه، بحسب winwin.

وسيواجه منتخب العراق منتخبي إندونيسيا وفيتنام يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل في التصفيات الآسيوية المزدوجة، وستكون المباراة تحصيل حاصل نظرًا لتأهله للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وأيضًا بلوغه كأس آسيا 2027.

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