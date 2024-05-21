اعلان قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026 .

وشهدت قائمة منتخبنا الوطني ، تواجد 14 لاعبا من الدوري العراقي + 12 لاعبا محترفا مقسمين الى " 5 لاعبين في الدوريات الاسيوية ، 7 لاعبين في الدوريات الاوربية ، مع تواجد 6 لاعبين جدد، لأول مرة توجه لهم الدعوة وهم الحراس الثلاثة : كميل سعد و علي كاظم و حسين حسن ، وكذلك ماركو فرج ومحمد الطائي واحمد مكنزي.

وضمت القائمة النهائية 26 لاعباً ، هم " جلال حسن ، حسين حسن، علي كاظم ، كميل سعد ، ريبين سولاقا، اكام هاشم ، فرانس بطرس ، زيد تحسين ، مناف يونس ، أحمد يحيى ، أحمد مكنزي ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أمير العماري ، أسامة رشيد ، صفاء هادي ، محمد الطائي ، علي جاسم ، ماركو فرج ، بشار رسن ، لؤي العاني ، زيدان إقبال ، إبراهيم بايش ، يوسف الأمين ، أيمن حسين ، مهند علي.