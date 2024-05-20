قرارات "حاسمة" تخص مدرب العراق كاساس والمترجم محمد عبد الحافظ

اتخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارًا حاسمًا، أسهم بنسبة كبيرة في بقاء مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس على رأس الطاقم التدريبي لأسود الرافدين.

وشعر الشارع الرياضي العراقي بقلق كبير، بعد انتشار أنباء تفيد بأنّ كاساس قد اقترب من الرحيل عن "أسود الرافدين" وتدريب المنتخب الكوري الجنوبي، خلفًا للمدرب يورغن كلينسمان.

نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالفعل في إقناع كاساس بالبقاء مدربًا للمنتخب العراقي، وعدم النظر إلى العرض المقدم من كوريا الجنوبية، بعدما اتخذ قرارًا بالإبقاء على المترجم المصري محمد عبد الحافظ، حيث كان الاتحاد قد قرر إقالته في وقت سابق.

كما ان الاتحاد العراقي وبعد اجتماع له يوم الخميس الماضي، قرر الإبقاء على المترجم المصري بطلب من كاساس، كون الاتحاد في السابق لم يكن يرغب بالإبقاء على عبد الحافظ نتيجة مقاطع الفيديو التي قام بنشرها عبر حساباته الرسمية، ما أدّى إلى استياء الشارع الرياضي العراقي منه.

وأبلغ كاساس، الاتحاد العراقي بأنه يريد عبد الحافظ معه وأنه لا يرغب إطلاقًا باستبداله، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار حاسم بالإبقاء على المترجم رغم عدم قناعته به، كل ذلك من أجل كاساس وإرضائه للبقاء مدربًا على رأس منتخب العراق كون المدرب الإسباني بإمكانه فسخ العقد نتيجة عدم وجود شرط جزائي يعيق خروجه، بحسب winwin.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن مفاوضات الاتحاد الكوري الجنوبي مع المدرب كاساس مستمرة، كونه أبزر المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الكوري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي تسمية المدرب المحلي "كيم دون"، مدربًا مؤقتًا للمنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبحسب وسائل إعلام كورية أيضًا، فإن الاتحاد الكوري لم يصرف النظر عن عملية التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الأول، إذ من المتوقع أن يتم تسمية مدرب جديد قبل الدخول في التصفيات الآسيوية الحاسمة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

يذكر أن كاساس يمتلك عقدًا مع منتخب العراق يستمر حتى عام 2026، حيث يتم تقييمه وتجديده في كل عام.