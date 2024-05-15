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مستجدات إصابة لاعب القوة الجوية علي جاسم


شعر مدرب فريق القوة الجوية العراقي أيوب أوديشو، بصدمة كبيرة بسبب لاعبه علي جاسم نتيجة الإرهاق الذي يتعرض له في الفترة الحالية.

وتعرض جاسم لكدمة في الكاحل في مباراة القوة الجوية أمام الحدود وغادر على إثرها الملعب مصابًا.

*علي جاسم يحصل على راحة 3 أيام

قرر الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية منح اللاعب علي جاسم راحة لمدة ثلاثة أيام، بسبب الإرهاق والكدمة التي تعرّض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام الحدود كي يستعيد اللاعب عافيته ولياقته الكاملة استعدادًا للمباريات المقبلة في الموسم الحالي.

لكن اللاعب علي جاسم أبلغ الكادر التدريبي بأنه جاهز للتدريب واللعب رغم الإصابة؛ لكن الكادر التدريبي أصر على موقفه بضرورة أن يخضع اللاعب للراحة الكافية، ليعود علي جاسم ويخبرهم بأنه سيتدرب في القاعة الرياضية وهو ما جعل المدرب أيوب أوديشو في صدمة كونه استغرب تصميم اللاعب على اللعب رغم هذه الحالة.

ويخضع علي جاسم أيضًا إلى عمليات التأهيل من الإصابة ويعمل بجد ليكون حاضرًا مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الميناء في الجولة 29 من دوري نجوم العراق، بالتالي لا قلق من الإصابة التي تعرض لها وكذلك لا قلق من جاهزية اللاعب التي ستكون بأفضل حال في المباراة المقبلة. 

وعن العروض التي تلقاها اللاعب، فان علي جاسم هادئ للغاية الآن، ويركز على إنهاء موسمه على أتم وجهٍ مع القوة الجوية الذي ينافس على بطولتي دوري نجوم العراق وكأس العراق وكذلك، فهو يتطلع بشغف للعب أولمبياد باريس 2024، بحسب winwin.

وجاسم يشعر بأن أولمبياد باريس ستكون علامة فارقة في مسيرته هذا الموسم، بالتالي لن يستمع لأي عرض إلا بعد خوض البطولة لعله يحظى باهتمام أكبر من الأندية العالمية، حيث يفضل جاسم اللعب في أوروبا على اللعب في المنطقة العربية.

يُذكر أن جاسم يلعب في صفوف القوة الجوية على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الكهرباء، ونجح في حصد لقب هداف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر بعدما سجل 4 أهداف في البطولة.

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