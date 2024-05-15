الصفحة الرياضية

قرار "حاسم" من كاساس بشأن عرض كوريا الجنوبية.. هل سيترك تدريب العراق؟


اتخذ الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، قراره النهائي بعد اهتمام الاتحاد الكوري الجنوبي بخدماته.

وبات المدرب الإسباني محل اهتمام الاتحاد الكوري الجنوبي ليحل محل المدرب يورغن كلينسمان، الذي أقيل من منصبه بعد نهائيات كأس آسيا في قطر 2023.

ويحظى مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس باهتمام كبير من الاتحاد الكوري الجنوبي، حيث تم الاتصال به رسمياً من قبل وسطاء معتمدين لدى الاتحاد الكوري وأكدوا له بأن العرض جاهز وبشروط ستكون مرضية للمدرب الإسباني.

هذا الاهتمام، دفع الاتحاد العراقي إلى التحرك أيضًا للاتصال بالمدرب والتأكيد على أهميته والتمسك به ليكمل مشروعه مع الاتحاد العراقي وتحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث اتصل الاتحاد بخيسوس كاساس لتجديد الدعم وليشعره بأنه مهم لديه.

*قرار خيسوس كاساس النهائي

كما ان كاساس فكر بالعرض الكوري الجنوبي فعلًا، لكنه اتخذ قرارًا بالاستمرار مع الاتحاد العراقي واحترام عقده مع الفريق ليكمل مشواره الهادف إلى الوصول لمنافسات كأس العالم في عام 2026، ورفض العرض الكوري الجنوبي في الوقت الحالي.

وبحسب winwin، فان خيسوس كاساس سيرفض أي عرض آخر يقدم إليه في الوقت الحالي، إذ يريد إكمال مهمته مع المنتخب العراقي على أتم وجه وحين ينتهي عقده سيفكر بالعروض المتوفرة وحينها سيحدد وجهته المقبلة لمرحلة ما بعد المنتخب العراقي.

وأبلغ كاساس وكيل أعماله بأنه يركز فقط على مباريات العراق في المرحلة الحالية وكيفية التحضير للمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وانه لن يستمع إلى أي عروض في الوقت الراهن.

ومنذ توليه قيادة المنتخب العراقي، توج المدرب الإسباني خيسوس كاساس بلقب كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة كما قاد منتخب "أسود الرافدين" لتصدر مجموعته في كأس آسيا --قطر 2023 بعدما فاز على اليابان بعد سلسلة انتصارات طويلة وكذلك على إندونيسيا وفيتنام.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يحضر حالياً في المستوى الثالث بتصنيف قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم الولايات المتحدة، المكسيك وكندا لأنه يحتل المركز 59 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" والسابع على قارة آسيا.

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