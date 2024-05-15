فيفا يعتمد كأس العرب بطولة دولية رسمية.. العراق يتصدر المنتخبات الأكثر تتويجًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باجتماعه الأخير في تايلاند، اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، اعتماد بطولة كأس العرب رسميًا كبطولة دولية تُقام بشكلٍ دوري كل أربع سنوات، فيما كشف عن استضافة دولة قطر للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت"بناءً على طلبٍ من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية".

ووفقًا لبيان من "فيفا"، اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماعه، بطولة كأس العرب للمنتخبات بـ"شكل رسمي"، كل 4 سنوات. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد على أن البطولة ستكون "خارج" أوقات الأجندة الدولية؛ وستكون لقطر حرية توجيه الدعوة إلى المنتخبات المشاركة.

وفي عام 2021، وافق "فيفا" على رعاية كأس العرب للمنتخبات، قبل أن يعتمدها بشكل رسمي كل 4 سنوات، خلال اجتماعه الأخير.

وتعد خطوة إعتماد بطولة كأس العرب كبطولة دولية رسمية، بمثابة تعزيزٍ كبيرٍ لمكانة بطولة كأس العرب ودورها في تطوير كرة القدم في العالم العربيّ، كما تُتيح الفرصة للمنتخب العراقي وبقية المنتخبات العربية للتنافس على مستوى عالٍ واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.

يتصدر المنتخب العراقي قائمة المنتخبات العربية الأكثر تتويجًا بمسابقة كأس العرب، حيث فاز أسود الرافدين باللقب 4 مرات، يليه السعودية بلقبين، ثم مصر والمغرب والجزائر وتونس بلقب وحيد.

وكان منتخب الجزائر قد توج بآخر نسخة أقيمت من بطولة كأس العرب عام 2021، التي أقيمت في قطر.