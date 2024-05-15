الصفحة الرياضية

فيفا يعتمد كأس العرب بطولة دولية رسمية.. العراق يتصدر المنتخبات الأكثر تتويجًا


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باجتماعه الأخير في تايلاند، اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، اعتماد بطولة كأس العرب رسميًا كبطولة دولية تُقام بشكلٍ دوري كل أربع سنوات، فيما كشف عن استضافة دولة قطر للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت"بناءً على طلبٍ من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية".

ووفقًا لبيان من "فيفا"، اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماعه، بطولة كأس العرب للمنتخبات بـ"شكل رسمي"، كل 4 سنوات. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد على أن البطولة ستكون "خارج" أوقات الأجندة الدولية؛ وستكون لقطر حرية توجيه الدعوة إلى المنتخبات المشاركة.

وفي عام 2021، وافق "فيفا" على رعاية كأس العرب للمنتخبات، قبل أن يعتمدها بشكل رسمي كل 4 سنوات، خلال اجتماعه الأخير.

وتعد خطوة إعتماد بطولة كأس العرب كبطولة دولية رسمية، بمثابة تعزيزٍ كبيرٍ لمكانة بطولة كأس العرب ودورها في تطوير كرة القدم في العالم العربيّ، كما تُتيح الفرصة للمنتخب العراقي وبقية المنتخبات العربية للتنافس على مستوى عالٍ واكتساب المزيد من الخبرة الدولية. 

يتصدر المنتخب العراقي قائمة المنتخبات العربية الأكثر تتويجًا بمسابقة كأس العرب، حيث فاز أسود الرافدين باللقب 4 مرات، يليه السعودية بلقبين، ثم مصر والمغرب والجزائر وتونس بلقب وحيد.

وكان منتخب الجزائر قد توج بآخر نسخة أقيمت من بطولة كأس العرب عام 2021، التي أقيمت في قطر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستجدات إصابة لاعب القوة الجوية علي جاسم
قرار "حاسم" من كاساس بشأن عرض كوريا الجنوبية.. هل سيترك تدريب العراق؟
فيفا يعتمد كأس العرب بطولة دولية رسمية.. العراق يتصدر المنتخبات الأكثر تتويجًا
نجاح العملية الجراحية للدولي علي الحمادي
الفيفا سيصوت على طلب فلسطيني بعزل كيان الاحتلال
5 لاعبين في الأولمبي العراقي قد يواجهون مصيرًا غامضًا.. ما القصة؟
عباس عودة يحرز ذهبية العرب بسباق ٤٠٠م حواجز
تفاصيل اجتماع عدنان درجال مع كاساس وشنيشل
دولي سابق يدعو كاساس لقيادة العراق في الأولمبياد
المحترف في إنجلترا بوتان أمين يقرر تمثيل منتخب العراق..
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك