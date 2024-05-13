الصفحة الرياضية

الفيفا سيصوت على طلب فلسطيني بعزل كيان الاحتلال


ستصوت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعها المقبل في بانكوك في 17 من الشهر الحالي على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عزل كيان الاحتلال من عضوية الفيفا.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمذكرة يطلب فيها التصويت على عزل إسرائيل من المجتمع الكروي، لتتم الموافقة من قبل الفيفا على طرح المقترح للتصويت خلال الجمعية العمومية "الكونغرس" المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، أمس الأحد، إن "الفيفا" "تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان"، قبيل نظر طلب فلسطيني بعزل إسرائيل من عضوية الفيفا.

وكتب الأمير علي بن الحسين، في تدوينة عبر منصة "إكس": "مشاركة الشباب وحماية حقوقهم الإنسانية من أهم مبادئ كرة القدم التي طالما كانت مصدر فخر لي خلال مسيرة عملي في هذا المجال. لكن ما يحدث في فلسطين يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان".

وأضاف في تدوينة ثانية: "مع اقترابنا من مؤتمر الفيفا 2024، نجتهد كما هو الحال دائما إلى تحقيق العدالة والإنسانية والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي بيان أصدره في مارس الماضي، قال الاتحاد الفلسطيني إن 99 لاعبا فلسطينيا قتلوا منذ بدء الحرب في غزة"، إضافة إلى "تدمير مرافق كرة قدم".

آنذاك، أكد رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شلومي بارزيل، على "التزم الاتحاد الإسرائيلي دوما بأنظمة فيفا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفيفا سيصوت على طلب فلسطيني بعزل كيان الاحتلال
5 لاعبين في الأولمبي العراقي قد يواجهون مصيرًا غامضًا.. ما القصة؟
عباس عودة يحرز ذهبية العرب بسباق ٤٠٠م حواجز
تفاصيل اجتماع عدنان درجال مع كاساس وشنيشل
دولي سابق يدعو كاساس لقيادة العراق في الأولمبياد
المحترف في إنجلترا بوتان أمين يقرر تمثيل منتخب العراق..
الزوراء يهزم نفط ميسان بثلاثية جديدة
تفاصيل الخلاف بين راضي شنيشل والاتحاد العراقي حول أولمبياد باريس
رئيس اتحاد الكرة يستقبل مدرب المنتخب الأولمبي
الريال يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك