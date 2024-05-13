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5 لاعبين في الأولمبي العراقي قد يواجهون مصيرًا غامضًا.. ما القصة؟


يمر 5 لاعبين مهمين من المنتخب الأولمبي العراقي بفترة صعبة للغاية وحساسة، تزامنًا مع الاقتراب من انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويسمح للاعبين ممن أعمارهم (23 عامًا فما دون) باللعب مع المنتخبات الأولمبية في منافسات كرة القدم، مع إضافة 3 لاعبين فقط ممن هم فوق السن القانونية.

وبحكم الأعمار، فإن 5 لاعبين مهمين في تشكيلة المدرب راضي شنيشل، سيكونون أمام مفترق طرق قبل انطلاق أولمبياد باريس إن تم استدعاؤهم أو لا في الدورة الأولمبية.

أبرز 5 لاعبين قد يواجهون مصيرًا غامضًا، بحكم سنهم واعتماد المدرب عليهم:

**نهاد محمد

جناح فريق الطلبة نهاد محمد البالغ من العمر 23 عامًا، يعد أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها راضي شنيشل في مباريات المنتخب الأولمبي العراقي.

محمد يواجه منافسة شرسة في مركز الجناح الأيمن الذي يشغله مع المنتخب الأولمبي العراقي مع اللاعب علي الموسوي، بالتالي ستكون دورة ألعاب باريس الأولمبية فرصة أخيرة للاعب، ليقدم أوراق اعتماده لأنه مهدد بفقدان فرصة تمثيل العراق مرة أخرى، حيث مكانه لن يكون مضمونًا مع المنتخب العراقي الأول، وفي ذات الوقت لن يتمكن من تمثيل الفريق الأولمبي مجددًا.

علي الموسوي

المحترف في صفوف أستريلا البرتغالي علي الموسوي، يبلغ من العمر 22 عامًا، هو بذات الأهمية التي يحظى بها نهاد محمد لدى المدرب راضي شنيشل، حيث يخضع هو الآخر لنظام المداورة.

ولا أحد يشكك في موهبة اللاعب علي الموسوي، لكن اللاعب يتطلع لتمثيل المنتخب العراقي الأول، بالتالي سيجد منافسة من قبل إبراهيم بايش ومنتظر ماجد للعب في هذا المركز، زد على ذلك فإن كاساس لا يحب نوعية اللاعب الذي لا يجيد الأدوار الدفاعية التي يتوفر عليها الموسوي، بالتالي فإن مستقبل اللاعب محفوف بالمخاطر.

منتظر عبد الأمير

الجناح الأيسر لاعب الزوراء منتظر عبد الأمير، يبلغ من العمر (22 عامًا)، وهو قريب من تجاوز السن القانونية للمنتخب الأولمبي العراقي.

منتظر مع شنيشل لم يجد الكثير من المساحة للمشاركة كلاعب أساسي، إذ يشركه المدرب كلاعب بديل بسبب وجود المتألق علي جاسم، الذي سيكون حاضرًا في أولمبياد باريس، وأيضًا في المنتخب العراقي الأول، ومع وجود يوسف أمين في المنتخب العراقي أيضًا، ستكون حظوظ عبد الأمير ضئيلة في تمثيل المنتخبات العراقية مستقبلاً.

*مهاجم الأولمبي العراقي رضا فاضل

مهاجم أمانة بغداد رضا فاضل البالغ من العمر (23 عامًا)، سيكون أولمبياد باريس هو الفرصة الأخيرة للاعب، أو قد لا يتم استدعاؤه من شنيشل للبطولة.

بحكم إن شنيشل استقر فعليًّا على استدعاء المهاجم أيمن حسين لصفوف الفريق الأولمبي، ومع احتمالية عودة حسين لاوندي بعد شفائه من الإصابة، فإن شنيشل قد يصرف النظر عن استدعاء اللاعب رضا فاضل الذي تحصل على فرصته الكاملة، بعدما لعب مع المنتخب الأولمبي 9 مباريات وسجل 5 أهداف.

*كرار سعد

الظهير الأيسر لفريق الطلبة كرار سعد البالغ من العمر (23 عامًا)، قد لا تخدمه الظروف للاستمرار مع المنتخب الأولمبي العراقي.

اللاعب وصل إلى السن القانوني، مبدئيًّا لن يكون متاحًا للعب في المنتخب الأولمبي مجددًا، وكذلك فإن فرصه ستكون ضئيلة بتواجد المدافع أحمد مكنزي، الذي تم استدعاؤه للمنتخب العراقي الأول، الأخير لن يكون منافسه الوحيد، وإنما سيواجه منافسة من المدافعين ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى، اللذين يحظيان بثقة كاساس.

يذكر أن عددًا آخر من اللاعبين قد لا يوجدون مع المنتخب الأولمبي العراقي ولا في المنتخب الأول، بحكم وجود لاعبين آخرين يحظون بثقة المدربين شنيشل وكاساس، بحسب winwin. 

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