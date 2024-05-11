عباس عودة يحرز ذهبية العرب بسباق ٤٠٠م حواجز

احرز العداء البطل عباس عودة الميدالية الذهبية لسباق ٤٠٠م حواجز في البطولة العربية للشباب التي تحتضن منافساتها مدينة الاسماعيلية المصرية.

وجاء عباس اولا بزمن بلغ ٥٢،٤٤ ثانية والعداء القطري ثانيا بزمن ٥٢،٨٦ ثانية فيما جاء الثالث العداء المغربي بزمن بلغ ٥٢،٩٦ ثانية فيما جاء عدائنا مقتدى علي رابعا بزمن بلغ ..،٥٤ ثانية.

وكان العداء عباس عودة قد حقق الرقم التاهيلي لبطولة العالم للشباب في بيرو هذا العام.