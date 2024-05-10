دولي سابق يدعو كاساس لقيادة العراق في الأولمبياد

دعا اللاعب الدولي السابق حارس محمد، مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس لقيادة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وقال محمد إن "مهمة تدريب المنتخب الأولمبي يجب أن تناط إلى مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس بدلاً من راضي شنيشل في أولمبياد باريس لأن العراق مطالب بالمنافسة على اللقب وليس المشاركة فقط".

وأضاف أن "شنيشل من الممكن أن يتواجد كمدرب مساعد لكاساس في الأولمبياد، لأنه يعرف اللاعبين جيداً وبالتالي تواجده سيكون مكملاً لكاساس، فالإسباني يضع الخطط وشنيشل يم النصائح بتوظيف اللاعبين".

وسيلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.