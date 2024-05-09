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تفاصيل الخلاف بين راضي شنيشل والاتحاد العراقي حول أولمبياد باريس


نشب خلاف بين مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل ولجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أثناء الحديث عن استعدادات العراق تحت 23 عامًا لأولمبياد باريس 2024.

وسيشارك المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد التي تقام مباريات كرة القدم فيها خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ودخل مدرب المنتخب الأولمبي العراقي شنيشل في خلاف مع لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أثناء مناقشة التحضيرات لأولمبياد باريس ودراسة المنتخبات المتاحة لخوض مواجهات ودية مع "أسود الرافدين" كي يدخل البطولة بأفضل صورة ممكنة.

ما سر الخلاف بين راضي شنيشل والاتحاد العراقي؟

نصحت لجنة المنتخبات، المدرب شنيشل بالاعتماد على لاعبي المنتخب العراقي في الأولمبياد من أجل تحقيق إنجاز والوصول بعيدًا في البطولة، لكنه رفض هذا الأمر، كونه يريد أن يمنح الفرصة والأولوية للاعبيه الذين حققوا المركز الثالث المؤهل إلى الأولمبياد.

والخلاف بين راضي شنيشل ولجنة المنتخبات قد ازداد، بعدما اقترحت الأخيرة تسمية البرتغالي سوزا ليكون مستشارًا فنيًا لشنيشل، لكن المدرب رفض ذلك المقترح أيضًا بالتالي ازدادت الفجوة بين شنيشل واللجنة رغم محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين بالوصول إلى حلول مرضية.

والخلاف ربما سيتوسع في اجتماع الاتحاد العراقي المقبل مع شنيشل ومدرب المنتخب العراقي الأول خيسوس كاساس، حيث سيكون هذا الاجتماع حاسمًا في إعداد المنتخب الأولمبي وتحديد مبارياته الودية قبل المشاركة في الأولمبياد، بحسب winwin. 

وسيكون المنتخب العراقي، ممثل العرب الوحيد من قارة آسيا في أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عامًا بتغلبه على إندونيسيا 2-1 بعد التمديد.

وسيلعب منتخب العراق مباراة ودية مع نظيره المصري خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل استعدادًا للأولمبياد على أن يتم تأمين المزيد من المباريات بعد التنسيق مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي.

ومن المؤمل أن يضيف راضي شنيشل 3 لاعبين من المنتخب العراقي الأول إلى صفوف فريقه لتقويته استعدادا للبطولة، إذ تشير المصادر بأن شنيشل سيعتمد مبدئيًا على جلال حسن وأيمن حسين وسعد ناطق.

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تفاصيل الخلاف بين راضي شنيشل والاتحاد العراقي حول أولمبياد باريس
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