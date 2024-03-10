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كاساس يعلن قائمة أسود الرافدين لمباراتي الفلبين في التصفيات المزدوجة


‎أعلن مدربُ المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الأحد، القائمةَ النهائية لمباراتي الفلبين المقبلتين 21/3 ذهاباً في البصرة و 26/3 إياباً في مانيلا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

‎وبحسب بيان لاتحاد الكرة فإن "القائمةُ المستدعاة تألفت من 27 لاعباً هم كل من : جلال حسن ، أحمد باسل ، محمد صالح ، ريبين سولاقا ، زيد تحسين ، مناف يونس ، فرانس بطرس ، سعد ناطق ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، ضرغام إسماعيل ، أمير العماري ، صفاء هادي ، أُسامة رشيد ، زيدان إقبال ، عبد الرزاق قاسم، لؤي العاني ، علي جاسم ، بشار رسن ، منتظر ماجد، حسن عبد الكريم ، إبراهيم بايش ، أحمد ياسين ، يوسف أمين ، أيمن حسين ، مهند علي".

على صعيدٍ متصلٍ، أشار مدربُ المنتخب الوطني إلى إن "هناك بعضَ الأسماء لم تتم دعوتها لأسبابٍ مختلفةٍ، منها إصابةُ اللاعب أحمد يحيى، إضافةً إلى عدم وضوحِ جاهزية الحالة النفسيّة للاعب دانيلو السعد، بينما طلب محترفُ إيبسويتش تاون الانكليزي علي الحمادي استغلالَ فترة التوقف الدولي من أجل الاستشفاء كونه يعاني من بعض الآلام التي تلازمه في الوقتِ الحالي".

من جهةٍ أخرى، يغادر وفدُ المنتخب الوطنيّ يوم الجمعة المقبل إلى البصرة من أجل الدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ استعداداً للاستحقاق في أعلاه، وسوف تقتصر الأيامُ الأولى من المعسكر على تواجد اللاعبين المتاحين لغاية التحاقِ بقية اللاعبين المحترفين ضمن الفترة المسموحة الخاصة بالتوقفِ الدولي.

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