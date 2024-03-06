الصفحة الرياضية

توضيح جديد من الاتحاد العراقي.. أين وصلت إصابة لاعب نادي الطلبة "لاوندي"؟


أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 مارس/اذار 2024، توضيحاً جديداً حول إصابة لاعب نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي "حسين عبد الله لاوندي".

وذكر الاتحاد في بيان  ان رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يتابع باهتمامٍ بالغٍ، الحالةَ الصحيّة للاعب "حسين عبد الله لاوندي" بشكلٍ يومي من خلال اتصاله المُباشر مع طبيبه المُختصِ في مستشفى غازي الحريري "علي الشالجي".

وبحسب البيان، قال طبيبه المُختص، ان اللاعبُ سيجري الفحصَ الأخير يوم الأحد المُقبل ليتم بعدها الوقوفُ على درجةِ تعافيه من الإصابةِ التي لحقت في رأسه، وتحديد الوقت المناسب لعودته إلى الملاعب.

وتعرض لاعب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، وفريق الطلبة، الذي ينشط في دوري نجوم العراق "حسين عبد الله لاوندي"، إلى إصابة خطيرة خلال المباراة الودية بين فريقه الطلبة وفريق الصناعات الكهربائية التي جرت يوم الجمعة الماضي، على ملعب جامعة بغداد.

وتنتظر "لاوندي" مشاركة مرتقبة مع منتخبنا الأولمبيّ في الاستحقاقِ المُرتقب بنهائياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً في دولةِ قطر الشهر المقبل والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

ويعد اللاعب حسين عبد الله لاوندي من أبرز هدافي منتخب العراق الأولمبي، وأحد أهم الأوراق الرابحة التي يعتمدها مدربه راضي شنيشل، كما يعد من اللاعبين البارزين مع فريق الطلبة وكذلك في دوري نجوم العراق، حيث يمتاز بتسجيل الأهداف بالرأس وبالقدمين، فضلاً عن مهاراته العالية وذكائه الميداني المميز.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللجنة الاولمبية تقرر حل الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة وتشكيل اخرى جديدة
توضيح جديد من الاتحاد العراقي.. أين وصلت إصابة لاعب نادي الطلبة "لاوندي"؟
تأجيل إعلان قائمة "أسود الرافدين" للتصفيات الآسيوية المزدوجة.. 3 أسباب وراء ذلك
المنتخب المصري يستدعي محمد صلاح رغم طلب ليفربول بإعفائه
معاناة حكام الكرة العراقيون في عدم المشاركة في نهائيات البطولات القارية والعالمية!
العراق في المجموعة الرابعة.. إليك نتائج قرعة غرب آسيا تحت 23 عاماً
اتحاد الكرة يسمي طاقما تحكيميا سعوديا لقيادة قمة الطلبة والزوراء
مباراة ودية نقلته للقمة وهداف آسيا لبطولتين.. من هو اللاعب "حسين لاوندي"؟
لاعب الطلبة لاوندي يتجاوز مرحلة الخطر
ضمن مباريات دوري نجوم العراق، الزوراء يتلقى خسارة أمام زاخو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك