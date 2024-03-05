تأجيل إعلان قائمة "أسود الرافدين" للتصفيات الآسيوية المزدوجة.. 3 أسباب وراء ذلك

قرر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، تأجيل إعلان قائمة "أسود الرافدين" للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره المنتخب الفلبيني على مرتين في الـ21 والـ26 من شهر مارس/ آذار الجاري في النافذة الثانية من التصفيات.

وكان من المفترض أن يعلن مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس قائمة أسود الرافدين مطلع الأسبوع الحالي، لكن المدرب الإسباني قرر تأجيل إعلان القائمة إلى الأيام القليلة المقبلة كونه يحتاج إلى المزيد من الوقت والتريث.

3 أسباب تدفع كاساس لتأجيل الإعلان

من أبرز أسباب تأجيل إعلان القائمة، هو بحث المدرب عن لاعبين جدد كي يتم إضافتهم للمنتخب العراقي؛ إذ أبدى مدرب العراق إعجابه بعدد من اللاعبين في دوري نجوم العراق، والسبب الآخر يعود إلى المفاضلة بين عدد من اللاعبين، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى استبعاد بعضهم.

السبب الثالث يعود إلى التنسيق بين كاساس، ومدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل ومدرب منتخب شباب العراق عماد محمد؛ إذ أبلغ كاساس المدربين بقائمة اللاعبين الذين يحتاجهم من المنتخبين وينتظر الرد النهائي للمدربين ليعلم من الذين سينضمون إلى فريقه، بحسب winwin.

كما ان كاساس لا يريد الاستعجال في إعلان القائمة رغم أنه حدد أولوياته في المرحلة المقبلة، إذ إنه سيتعامل مع الغيابات وأبرزها أيمن حسين، حيث قرر كاساس منح الثقة الكاملة بالمهاجم علي الحمادي لكي يكون أساسيًا في مواجهة الفلبين بملعب البصرة الدولي.

والمدرب الإسباني لم ينسَ مهمة البحث عن لاعبين جدد في أوروبا؛ لكنه قرر تأجيل هذه المهمة إلى ما بعد مباريات التصفيات وهو لديه عدة أهداف وكاساس يريد تطوير أداء المنتخب العراقي باختيار لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز.

تجدر الإشارة إلى أن كتيبة الإسباني خيسوس كاساس تتصدر المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على إندونيسيا بنتيجة 5-1 وعلى فيتنام بنتيجة 1-0.